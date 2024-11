Un altro pareggio per il Catanzaro che non va oltre il 2 a 2 nel match valido per l'ottavo turno di Serie B contro il Modena. Le Aquile passano in vantaggio grazie a una prodezza di Situm, poi Abiuso prima dell'intervallo riporta la gara in equilibrio. Idrissi nella ripresa segna il gol che vale il vantaggio degli ospiti, ma nei minuti finali La Mantia pareggia per la compagine calabrese. Nei minuti di recupero l'attaccante giallorosso Pittarello viene toccato in area di rigore ma per l'arbitro, anche dopo un check al Var non ci sono gli estremi per il penalty.

Primo tempo

1' - Catanzaro-Modena inizia in una nuvola giallorossa creata dai fumogeni della coreografia della curva Massimo Capraro. Primo possesso delle Aquile.

10' - Dieci minuti di stallo. Le due squadre si studiano e le occasioni pericolose scarseggiano da entrambe le parti.

15' - La prima occasione capita ai padroni di casa che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla trequarti da Pompetti, a seguito di una respinta in area, Scognamillo arriva al tiro, ma la traiettoria è alta.

25' - Il Catanzaro segna con Situm. Gran gol dell'esterno giallorosso che colpisce al volo dal limite dopo una respinta in area di rigore. Dopo un lungo check al Var per un presunto precedente fuorigioco, l'arbitro convalida la rete.

34' - Gli ospiti rispondono su calcio piazzato. Sugli sviluppi di un corner Abiuso colpisce di testa, la sfera assume una traiettoria particolare che beffa Pigliacelli e finisce in rete. Catanzaro 1, Modena, 1.

41' - Della Valle per gli ospiti prova un cross dalla destra che a favore di vento assume una strana traiettoria che impegna Pigliacelli che in qualche modo riesce a deviare in corner.

45+2 - Dopo due minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.

Secondo tempo

46'- Riparte Catanzaro-Modena.

52' - Il primo squillo della ripresa è degli ospiti. Bozhanaj si libera per il tiro e conclude dal limite, ma la palla esce di poco al lato.

56' - Il Modena segna a seguito di una ripartenza fulminante, dopo una palla persa in malo modo dai giallorossi dall'altra parte del campo. È Idrissi che dopo essersi fatto tutto il campo seguendo i compagni arriva a concludere dentro l'area e mette dentro il gol del 2 a 1 per gli ospiti.

64' - Il Catanzaro prova a rientrare in partita. Petriccione arriva a concludere dal limite sugli sviluppi di un corner ma la palla vola in curva.

75' - Il Catanzaro prima ci prova con Pontisso direttamente da calcio di punizione, poi con Antonini di testa, ma in entrambi i casi le conclusioni sono deboli.

77' - Il Modena segna il terzo gol con DI Pardo ma viene annullato per un precedente fallo.

89' - Il Catanzaro pareggia con La Mantia. Pontisso batte un corner dalla destra e il numero 19 giallorosso trova l'incornata vincete che però entra in rete grazie a una deviazione di un difensore avversario.

90' - Il Catanzaro protesta per un rigore non concesso per un presunto contatto su Pittarello. Ma dopo un check al Var l'arbitro lasci proseguire.

90+5 - Non c'è più tempo, Catanzaro-Modena termina 2 a 2.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Bonini (Brighenti 57'), Antonini, Scognamillo; Situm, Petriccione, Pompetti (Pontisso 57'), Koutsoupias (Compagno 69'), D’Alessandro (Seck 82'); Biasci (La Mantia 69'), Pittarello. A disp: Dini, Turicchia, Compagnon, La Mantia, Pontisso, Brighenti, Ceresoli, Seck, Buso, Volpe, Coulibaly, Cassandro. All.: Caserta

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara (Pergreffi 62'); Idrissi, Magnino, Santoro, Palumbo, Cotali; Bozhanaj (Battistella 62'); Abiuso (Alberti 82'). A disp: Sassi, Bagheria, Beyeku, Pergreffi, Battistella, Duca,Di Pardo, Oliva, Botteghin, Cauz, Zidouh, Alberti. All.: Bisoli.

Ammoniti: Bonini (C), Idrissi (M), Della Valle (M).