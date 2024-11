L'attaccante franco senegalese fa da paciere tra i supporters ed il tecnico. Chiesta compattezza per raggiungere l'obiettivo stagionale

CATANZARO - Contestazione. Sembra essere questa la parola che va più di moda tra i tifosi calabresi di Lega Pro. Da Cosenza a Catanzaro il coro è unanime. Dopo la dura presa di posizione dei supporters silani, nelle ultime ore si sono registrate le altrettanto dure parole dei colleghi dei tre Colli. I tifosi giallorossi non hanno digerito le due sconfitte nei derby (Cosenza in coppa Italia e Vigor in campionato). Lo hanno espresso a muso duro durante l'ultimo allenamento dell'Uesse. Chieste le dimissioni del trainer e del direttore sportivo, Ortoli. La contestazione è durata qualche minuto, poi gli animi si sono rasserenati. A fare da paciere Joe Kamara. Tifosi, staff tecnico e giocatori si sono chiariti. chiata, da ambo le parti, maggiore compattezza in vista di un tour de force decisivo per recuperare il gap con le teste di serie. (ab)