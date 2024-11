Il trainer giallorosso avverte i suoi e contro i pugliesi pretende la massima attenzione

CATANZARO - I tifosi del Catanzaro sono pronti a riaccogliere i loro idoli. Dopo la trasferta di Benevento la formazione di Checco Moriero, torna al “Ceravolo”, lì dove ormai 15 giorni fa ha preso inizio la nuova avventura in Lega Pro con il successo netto contro la Juve Stabia. Domani alle 16:00, sbarca il Martina Franca, fanalino di coda del girone. Una squadra in difficoltà, reduce da 2 ko consecutivi, ma da prendere comunque con le pinze. E’ stato chiaro Mister Moriero in fase di presentazione. Per il tecnico giallorosso lo zero in classifica dei pugliesi è bugiardo. Le sue parole trovano conferme se si prende in esame il livello delle avversarie che il Martina ha dovuto affrontare: Foggia e Salernitana. Contro i pugliesi ancora out Kamara, Fofana e Morosini. Difficile vedere qualche novità rispetto alle prime due uscite stagionali. Potrebbe cambiare qualcosa in attacco, con l’inserimento di Russotto dal primo minuto al posto di Ilari. (ab)