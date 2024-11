Fiducia a tempo per l’allenatore giallorosso. Sui tre Colli soffia già vento di cambiamento. Secondo radiomercato sarebbe stato “allertato” Cristian Bucchi

CATANZARO - Il Catanzaro guarda oltre o almeno prova a farlo. L’aria sui tre Colli è pesantissima. Lo è ancora di più dopo la nuova, dura, contestazione dei tifosi giallorossi alla ripresa degli allenamenti. Dietro le spalle il brutto pareggio contro il Savoia, il secondo consecutivo, il primo al Ceravolo. Fischi, parole grosse, inviti ad andare via. E’ la seconda volta che accade quest’anno. La prima occasione si era verificata dopo i due ko di fila tra campionato e coppa contro le cugine Vigor Lamezia e Cosenza. E’ da allora che le corde del violino, nel capoluogo calabrese sono più tese che mai. I supporters delle aquile chiedono di più, qualcuno vorrebbe l’addio di Moriero. Ma l’ex allenatore di Crotone e Lecce, non si muoverà da Catanzaro, almeno per ora. Parola di Armando Ortoli. Il direttore sportivo lo spiegato anche ai tifosi più caldi. C’è ancora fiducia sul trainer pugliese, ma c’è chi giura che sia a tempo. Sui tre Colli, infatti, soffia già un vento di cambiamento rappresentato da Cristian Bucchi, il tecnico, che secondo radio mercato, andrebbe a sostituire Moriero in caso di un nuovo passo falso.