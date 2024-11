Oltre 200 cavalieri per circa 150 cavalli, tutti pronti a raggiungere il capoluogo calabrese per prendere parte al Concorso nazionale salto ostacoli A1 che avrà luogo da venerdì 22 a domenica 24 novembre 2024 presso il Centro Ippico “Valle dei Mulini” a Catanzaro. Una tre giorni di gare e intrattenimento che porteranno a Catanzaro una ventata di sano sport unito ad una serie di appuntamenti e iniziative volte ad animare il fine settimana.

Con un montepremi complessivo pari a 6.500 euro, le gare avranno avvio alla mattina per poi svilupparsi nel corso dell’intera giornata, fino al tardo pomeriggio. Teatro delle competizioni saranno le molteplici aree disponibili al’’interno della struttura: dal’’area dedicata alla preparazione dei cavalli a quella per il riscaldamento pre-competizione ma anche il campo per il salto a ostacoli attrezzato secondo gli standard più elevati e competizioni di alto livello. L’intero evento sarà raccontato grazie agli scatti artistici del fotografo ufficiale, Ivan Comi, a disposizione degli atleti in un’apposita area della struttura dove metterà in vendita le immagini della manifestazione.

Se lo sport e l’equitazione saranno l’elemento di maggior rilievo della tre giorni, grande attenzione sarà altresì dedicata a quanto si svilupperà a margine del Concorso. Musica ed alta gastronomia si uniranno per un connubio vincente capace di regalare una positiva esperienza ad atleti e ospiti.

L’arte della lavorazione del grano con tutte le sue infinite declinazioni culinarie troverà spazio, ogni giorno a partire delle ore 11, nell’angolo dedicato al Food Truck. E non solo. Al salato e ai fritti si unirà il gusto dolce e raffinato del cioccolato, modellato in diretta dai ragazzi di 50 28 31. Il tutto farà da supporto al punto ristoro e beverage del Centro “Valle dei Mulini”.

Per gli amanti dell’equitazione e della natura sarà chiaramente riservata un’attenzione speciale grazie alla presenza sul posto di partner e realtà di spicco del settore.