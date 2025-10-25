Arriva alla nona giornata la prima vittoria in campionato del Catanzaro. La squadra di Alberto Aquilani supera di misura il Palermo al “Nicola Ceravolo” grazie a un gol di Alphadjo Cissè nel recupero del primo tempo, interrompendo una serie di otto partite senza successi.

La gara si apre con ritmi buoni e una cornice di pubblico importante. Dopo un avvio equilibrato, con qualche interruzione dovuta ai fumogeni sugli spalti, è il Catanzaro a rendersi più pericoloso: Di Chiara e Iemmello sfiorano il vantaggio, mentre il Palermo prova a colpire con Palumbo e Segre. Al 45’+2, sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Brighenti, Cissè approfitta di un rimpallo in area e batte Joronen da distanza ravvicinata, firmando l’1-0.

Nella ripresa il Palermo aumenta la pressione. Inzaghi inserisce forze fresche, ma la difesa giallorossa tiene con ordine. Pohjanpalo sfiora il pareggio di testa all’87’, ma la palla termina di poco a lato. Il Catanzaro gestisce con attenzione e porta a casa tre punti preziosi, mostrando maggiore compattezza e solidità rispetto alle ultime uscite.

Con questo successo i giallorossi salgono a quota 9 in classifica e ritrovano fiducia, mentre il Palermo incassa la prima sconfitta stagionale dopo otto risultati utili consecutivi.