Si preannuncia una bella cornice di pubblico al Nicola Ceravolo, “orfano” dei giallorossi per la sosta delle nazionali ma voglioso di vedere anche questa settimana buon calcio con le giovani promesse azzurre.

Sono già 4.500 infatti – dato delle 14.00 di oggi venerdì, vigilia della gara – gli spettatori prenotatisi online per entrare gratuitamente allo stadio di Catanzaro e sostenere i ragazzi di mister Bollini contro la Spagna, fischio d’inizio domani sabato alle ore 17. Poi martedì alle ore 15.00, sempre a Catanzaro, la sfida ad un'altra big, la Francia. In palio una difficile qualificazione dopo il pareggio con la Lettonia a Crotone.

Sembra il girone finale

«E’ un girone che assomiglia alle finalissime – ha giustamente annotato Alberto Bollini, già qui l’anno scorso con l’Under 20 – Non è la fascia intermedia e per questo è certamente affascinante, sicuramente bello anche per il pubblico, è chiaro che è molto di più di un elite round. Peccato che solo una tra i campioni d’Europa in carica, la finalista e noi vincitori qualche anno fa potrà passare il turno».

Camarda e Iemmello

Con gli Iberici peraltro mancherà per squalifica la punta di diamante, il milanista Camarda già esordiente in Champions.

«Da quando faccio l’allenatore – ha aggiunto rispondendo ai giornalisti – parlo sempre dei presenti e quindi in questo caso abbiamo il dispiacere per il ragazzo perché è legatissimo alla maglia azzurra, a questo gruppo. Ma bisogna che pensiamo a quelli che abbiamo, essere il più possibile in forma, prontissimi».

Poi una battuta sul buon campionato del Catanzaro. «Non posso interferire facendo nomi: ma uno lo faccio. Un giovane di grandi promesse….Iemmello!»

Gli onori di casa

La conferenza stampa è stata occasione per ospitare il Club Italia, guidato dal capo delegazione Gianfranco Serioli, al Centro Federale catanzarese di Sala.

«E' una partita importantissima con la Spagna che sarà decisiva per la qualificazione al round degli Europei di categoria. Oltre che felici siamo un po’ in ansia per le sorti del match, pronti a tifare per la maglia azzurra con l'augurio che la Calabria risponda ancora una volta presente in modo massiccio».

«Mi sembra un bel riconoscimento per la città e per il lavoro che è stato fatto in questa struttura sportiva regionale da Nino Cosentino prima e da Saverio Mirarchi poi – ha chiosato il sindaco Nicola Fiorita – Anche un bel riconoscimento per la Catanzaro calcistica che non soltanto ha vinto sul campo ma ha saputo vincere in una maniera entusiasmante e signorile sugli spalti, quindi mandando un'immagine bella della nostra città».