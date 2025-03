Catanzaro-Reggiana, valida per il 28esimo turno di serie B, è terminata 1 a 1. Un risultato, il decimo utile consecutivo, che comunque permette alle Aquile di restare stabilmente al quarto posto in classifica. Una gara complicata sotto tanti punti di vista che mister Caserta, nella conferenza stampa post gara, ha definito comunque buona da parte dei suoi uomini, assumendosi le proprie responsabilità: «I demeriti sono colpa mia, ho chiesto delle cose diverse e non è andata bene. Non abbiamo approcciato bene, anche il livello mentale è pesato tanto. Forse questo è l’errore più grande della squadra. Abbiamo concesso troppe ripartenze, soprattutto nel primo tempo. Però devo fare i complimenti per quello che è stato fatto nella ripresa, recuperare partite del genere non è facile, hanno dimostrato maturità».

E sull’avversario: «Non possiamo sottovalutare nessuno, non abbiamo sottovaluta la Reggiana, hanno fatto una grande partita».

Molti episodi dubbi durante la partita, non proprio un’ottima prestazione dell’arbitro. In merito Caserta dice: «Non mi va di commentare ma alcune cose sono state palesi».

«Vincere oggi sarebbe stato bello per tutti, era una gara pesante, loro avevano tutto da perdere. Siamo partiti male, poi quando vai sotto di un gol diventa tutto più difficile. Dobbiamo migliorare nella lettura, in gare tipo questa dobbiamo trovare un piano b. Abbiamo nel Dna la voglia di non perdere e questa è la cosa più importante».