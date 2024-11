Poco fa sono state pubblicate le valutazioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive che ha demandato al Comitato di Analisi per la Sicurezza l’individuazione di adeguate misure di rigore in merito alla gara

Catanzaro-Sampdoria sta diventando un caso. L’ultima gara della stagione regolare di Serie B vedrà le Aquile affrontare in casa la compagine ligure venerdì prossimo alle 20.30, una partita comunque importante per i blucerchiati che serve per definire quale sarà la loro posizione nei playoff. Per il match, però, ormai a meno di 48 ore dal calcio d’inizio, la prevendita dei biglietti non ha ancora preso il via.

Ciò è dovuto a degli scontri verificatisi nel capoluogo ligure tra i supporters della Samp e quelli del Genoa. Dopo quanto successo è stata bloccata la vendita dei ticket. Poco fa sono state pubblicate le valutazioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha demandato al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) l’individuazione di adeguate misure di rigore in merito alla gara.

La decisione del Casms è attesa nella giornata di domani ma resta comunque incredibile come i tifosi giallorossi non abbiano ancora la possibilità di acquistare i biglietti per la partita anche se nulla centrano con quanto accaduto a Genova.