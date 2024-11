VIDEO | L'esterno croato giallorosso è stato fuori per due mesi per colpa di una lesione al ginocchio. In conferenza stampa ha raccontato come ha vissuto questo periodo

«Sto bene. Sono riuscito a recuperare velocemente grazie al nostro staff medico. Ho lavorato tantissimo per lavorare veloce. Inizialmente eravamo preoccupati che l’entità dell’infortunio fosse più grave. Fortunatamente è stato meno complicato di quanto ci aspettavamo, ma all’inizio ho sofferto». Così, in conferenza stampa, l’esterno del Catanzaro Mario Situm che è da poco rientrato in campo a seguito di un infortunio, una rottura del legamento collaterale mediale rimediata nel match in scena al Ceravolo contro il Parma che gli è costato uno stop di circa due mesi. «Ho comunque recuperato in fretta. Non sono certamente al top, diciamo che siamo al 70%. Naturalmente sono e resto sempre a disposizione del mister e soprattutto della squadra».

Il croato si è rivisto in campo nelle ultime partite, buona la sua prestazione a Venezia dove i giallorossi hanno dovuto cedere il passo ai padroni di casa. La terza sconfitta consecutiva nelle gare del campionato di Serie B ha decretato la crisi di risultati in casa Catanzaro. Per il giocatore: «Ci sono tanti margini di miglioramento. Dobbiamo essere un po’ più sporchi, più cattivi, più forti sull’uomo ha ragione il mister. Stiamo analizzando queste cose. Ma il gioco c’è e siamo consapevoli di ciò, dobbiamo evitare quegli errori che ci sono costati cari nelle ultime gare».

Situm sarà ex di turno nel derby in quanto ha militato nel Cosenza proprio prima di approdare a Catanzaro e sul derby che si terrà domenica 26 novembre ha dichiarato: È una partita che pesa. I nostri tifosi sono stupendi, ci stanno supportando sempre e costantemente in tutti i campi e siamo obbligati a fare risultato per loro».

La conferenza stampa integrale