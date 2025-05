Catanzaro-Spezia: debacle giallorossa allo stadio Ceravolo nella gara d’andata della semifinale dei playoff di Serie B. Un match equilibrato fino al primo gol dello Spezia a firma di Di Serio a inizio ripresa.

Poi, pochi minuti dopo, con una perla direttamente da calcio di punizione Pio Esposito segna il gol del definitivo 2 a 0. Ora le Aquile dovranno compiere l’impresa a La Spezia, anche perché non basteranno due gol per recuperare il match in quanto se dopo le due gare il risultato finale totale dovesse essere di 2 a 2 sarebbe la compagine ligure a passare il turno per il miglior piazzamento in classifica durante la stagione regolare. In buona sostanza i giallorossi dovranno vincere con almeno 3 gol di scarto per accedere alla finale che mette in palio la Serie A.

Primo tempo

Primo squillo ospite al secondo minuto di gioco. Calcio d’angolo battuto dalla sinistra dallo Spezia, nel cuore dell’area svetta Pio Esposito, però manda la sfera alta sopra la traversa.

Poco gioco nei primi 15 minuti. La gara, condizionata dal forte vento, è bloccata a centrocampo con le due squadre che si studiano cercando di commettere meno errori possibili. Il risultato resta sullo 0 a 0.

La partita prosegue sulla falsa riga di come è iniziata. Pochissime azioni da una parte e dall’altra e tanti falli. Allo scoccare della mezzora Catanzaro-Spezia resta sullo 0 a 0.

Il primo tiro in porta della partita arriva al 41’ e arriva direttamente da calcio piazzato. Pio Esposito, per lo Spezia, da posizione defilata sulla sinistra conclude forte, ma la traiettoria è centrale e Pigliacelli blocca facilmente.

Nel finale della prima frazione di gioco nulla da segnalare e dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo

La partita ricomincia nel peggiore dei modi per i giallorossi che al 49’ subiscono gol. Aurelio si fa tutta la meta campo, sfidando Bonini, che non interviene e il giocatore dello Spezia riesce a entrare in area e concludere basso, rasoterra. La palla deviata da Petriccione rallenta ma come un fulmine si fa trovare pronto Di Serio che la spinge dentro a porta sguarnita. Catanzaro 0, Spezia 1.

È sempre Di Serio il più pericoloso degli ospiti e al 59’, su un altro errore della difesa, riesce ad arrivare a tu per tu con Pigliacelli che però lo ipnotizza e sulla conclusione centrale riesce a respingere.

Lo Spezia poi raddoppia al 61’. Una punizione battuta alla perfezione da Pio Esposito, da posizione defilata sulla destra, finisce sotto la traversa con Pigliacelli che la tocca ma non riesce a deviare fuori dallo specchio. Catanzaro-Spezia 0-2.

Il Catanzaro da un segno di ripresa. Al 18esimo minuto del secondo tempo, Pompetti ci prova col mancino dal limite dell’area. La palla però fa la barba al palo e termina sul fondo.

Al 74’ il Catanzaro ci riprova con Scognamillo che, dopo una serie di batti e ribatti in area, conclude dal limite al volo ma la palla, anche se non di tantissimo, vola alta.

Mister Caserta le prova tutte nel finale di match schierando, praticamente, 4 attaccanti. Ma le offensive dei giallorossi restano sterili. Un tiro centrale di Iemmello allo scoccare del minuto 90’ non crea problemi a Gori che blocca facilmente.

L’ultimo brivido è una punizione di Pompetti che esce di un soffio per il Catanzaro nei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Catanzaro-Spezia termina 0-2.