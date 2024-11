Catanzaro nella tana del Benevento. Alle 20:45 le aquile giallorosse sfidano i sanniti al ‘Vigorito’. Nessun cambio in vista. Moriero chiude la porta a Russotto, contro i campani spazio alla squadra che ha battuto la Juve Stabia

CATANZARO - Da una parte i giallorossi catanzaresi, dall’altra i giallorossi beneventani. Nel mezzo un piatto ricco da tre punti che nessuno vuole perdere. Dietro le spalle un successo a testa all’esordio in campionato. Catanzaro e Benevento si presentano così alla sfida che aprirà secondo turno di campionato in Lega Pro. E’ uno scontro al vertice, e non solo perché le due formazioni si ritrovano a braccetto in cima alla classifica. Entrambe sono state costruite per vincere il torneo. Il Catanzaro ha più qualità, il Benevento più esperienza. Non ha brillato contro l’Ischia, il Benevento ma ha strappato ugualmente la vittoria. Qualità che di solito contraddistinguono una grande squadra. E la rosa sannita lo è. Il gruppo campano ha perso nelle ultime ore di calciomercato Mancosu, finito alla Casertana, ma può contare sui difensori centrali Lucioni e Scognamiglio, fresco di promozione in B con il Perugia, i centrocampisti De Falco e Vitiello, e da un attacco atomico formato da Alfageme e Eusepi. Non ci sarà Kanoute’, squalificato per un turno dopo il doppio cartellino giallo rimediato nella trasferta di Ischia. Benevento-Catanzaro sarà anche Checco Moriero contro Fabio Brini. Il primo ha già conquistato il pubblico catanzarese, il secondo è uno specialista in promozioni in serie B. In carriera ne ha conquistate quattro con Ancona, in due casi, Salernitana e Carpi. Tra le fila catanzaresi vale il detto “squadra che vince non si cambia”. Moriero chiude la porta a Russotto, contro il Benevento, spazio, quindi, all’undici titolare sceso in campo contro la Juve Stabia: Bindi in porta, Daffara, Rigione, Ferrara e Di Chiara in difesa. Vacca e Maiorano davanti alla difesa con Pagano, Ilari e Barraco dietro l’unica punta Silva Reis. Fischio d’inizio alle 20:45. Arbitra il signor Giovani di Grosseto. (ab)