Dopo il ko con il Monopoli, il club giallorosso rischia i play out. I giallorossi però hanno dalla loro un calendario migliore.

Tre squadre appaiate a 35 punti ed un inferno chiamato play out. Catania, Monopoli e Catanzaro. Se il campionato terminasse oggi i giallorossi sarebbero costretti a disputare gli spareggi per non retrocedere. Una lotteria ritornata prepotentemente sui tre colli dopo il ko ai titoli di coda nello scontro diretto proprio contro il Monopoli dell’ex D’Adderio. Una partita diventata un incubo nel secondo tempo dopo il gol del vantaggio firmato Agodirin. Risultato ribaltato dal gol di Croce prima e Ferrara in pieno recupero.

Tuttavia la squadra di Erra ha dalla sua un calendario più agevole negli ultimi 180’ di regular season.

Prima a Ischia e poi in casa col Melfi. Potrebbe avere vita facile anche il Monopoli, in casa con la Juve Stabia e poi a Matera, mentre il Catania si giocherà tutto a Pagani, visto che poi non dovrebbe avere grosse difficoltà in casa contro l’Andria.

Già sicure dei play out, invece, oltre al Melfi, anche Ischia e Martina. Già retrocessa, da tempo, la Lupa Castelli Romani.