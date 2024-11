L’annuncio direttamente dai responsabili dell’impianto che si preparano così ad accogliere migliaia di appassionati in spasmodica attesa di rimettere gli sci ai piedi

Troppa neve per lasciare che faccia solo da coreografia al suggestivo Natale silano. Le piste di Camigliatello apriranno mercoledì prossimo, 20 dicembre, inaugurando così la nuova stagione sciistica. La notizia è stata diffusa questa sera direttamente dal profilo Facebook della cabinovia che rappresenta il principale impianto della caratteristica cittadina montana calabrese. Un’ottima notizia per i tanti appassionati di sci che oggi, dopo le intense nevicate delle ultime 24 ore, cercavano spasmodicamente informazioni sul via, sempre molto difficili da reperire.



C’è ancora da aspettare, invece, per la nuova cabinovia di Lorica. Il collaudo definitivo doveva avvenire entro il 15 dicembre, secondo quanto aveva annunciato la Regione a ottobre, ma per ora non si ha notizia di un avvio imminente.

In attesa che anche Lorica risponda all’appello del popolo degli sciatori calabresi, e non solo, c’è comunque Camigliatello che ha fatto partire il conto alla rovescia per la nuova stagione. D’altronde, lasciare chiuso l’impianto (che è di proprietà della Regione) sarebbe stato davvero incomprensibile per chi attende di mettere gli sci ai piedi, in considerazione del fatto che le nevicate degli ultimi due giorni hanno imbiancato tutti i rilievi sopra gli ottocento metri in Calabria. Quello che si prospetta, dunque, è davvero un bianco Natale.