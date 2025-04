Uno sport che abbina la dura resistenza fisica alla capacità di osservare e visitare scorci della Calabria spesso sconosciuti e inattesi. Con questi propositi, e non solo, la XCalabria in questo 2025 ha svelato le sue prime carte grazie alla tappa del Brigante Celichese, un cross country organizzato dalla “Stegone Volante” di Luca Nigro.

Il percorso non è stato di certo dei più agevoli per iniziare la XCalabria Cup 2025, ma la passione dei partecipanti, al contempo, ha rappresentato un elemento in più davvero da ammirare. Circa quattro chilometri ben snodati hanno dato filo da torcere a grandi e piccini, è stata una tappa impegnativa da svolgere ma non per questo meno affascinante. Salite ardite e tratti dalla velocità vibrante hanno regalato emozioni ai presenti, mettendo alla prova sportivi già pronti e rodati per nuove sfide.

Non è un caso come, anno dopo anno, questo tipo di manifestazione stia attirando sempre più fan e lo farà concretamente nei prossimi anni, la tappa di Celico ne è un esempio.

Sono aumentati gli iscritti e, di conseguenza, anche le soddisfazioni: undici sono stati gli atleti classificati per la “Belvedere Ciclone”, dieci per i padroni di casa della “Stregone Volante”, complessivamente sono stati in 64 su 80 partenti a classificarsi, distribuiti su 21 team.

Lunghissima la fila dei vincitori distribuiti in categorie e sotto categorie tra Amatori, Esordienti-Allievi e G6, non è quindi mancato né l’agonismo e né la sportività nelle varie manche. Per tutti, vi è stata la consapevolezza di aver svolto un cammino sportivo in sella dando il massimo, grazie a un’ottima organizzazione di base e alla capacità di guardare avanti con fiducia all’interno della competizione generale.

Proseguendo un trend positivo, le attenzioni sono sin da ora già rivolte verso il piccolo centro di Platania, che l’11 maggio ospiterà il cross country delle Fate a cura della Reventino Bike. Sarà una delle tappe con la valenza della top class, decretando i campioni regionali per attribuire le maglie per la categoria open (under 23, nonché elite maschile e femminile) nonché nei master, assegnando i relativi punti top class proprio alle categorie agonistiche. Lo spettacolo continuerà con entusiasmo crescente.