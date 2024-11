Fuochi d'artificio bianco, rossi e blu hanno illuminato il ponte di Austerlitz, da dove è partita la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi. Subito la sfilata delle squadre olimpiche, con la barca della Grecia che da tradizione ha aperto seguita dalla squadra del Team Rifugiati tutti in bianco e accolti dagli applausi.

Sfila la barca dell'Italia sulla Senna e Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo sventolano il tricolore dal tetto dell'imbarcazione. La scelta di far sfilare le delegazioni di atleti sui 'bateaux mouches' nasconde in parte i portabandiera, ma quelli azzurri superano l'inconveniente alzandosi più alti del folto gruppo di atleti azzurri. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti di Trocadero per la cerimoniai, si è alzato in piedi per salutare l'imbarcazione dell'Italia. Il Capo dello Stato sta assistendo alla cerimonia nonostante la pioggia incessante che lo ha costretto a indossare un poncho.

La delegazione israeliana è stata oggetto di fischi da parte di alcuni spettatori situati tra il Pont d'Austerlitz e il Pont de Sully, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris sulla Senna. Fischi rapidamente coperti dal tifo della delegazione italiana, al grido di ''Italia! Italia!". Sul barcone, insieme a Italia e Israele ci sono anche Islanda e Giamaica.

Lady Gaga non canta "La vie en rose"

La star americana Lady Gaga è apparsa fra gli applausi del pubblico alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024. A sorpresa, però, non ha cantato "La vie en rose" di Edith Piaf, ma un grande successo del music hall francese, "Mon truc en plumes", di Zizi Jeanmaire.