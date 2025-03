Weekend abbastanza caotico, per usare un eufemismo, dalle parti dello stadio “Marulla”. Venerdì la nostra anticipazione sulle trattative per la cessione del Cosenza Calcio, poi confermata dal Gruppo Citrigno ventiquattr’ore dopo. In mezzo la vittoria della squadra contro la Reggiana che rilancia le ambizioni rossoblù in chiave salvezza. Ma la notizia centrale e sulla bocca di tutti è ovviamente quella della trattativa.

Intervenuto questa mattina a "Buongiorno in Calabria", format di LaC TV, il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso, ha espresso il proprio parere sulla cessione del Cosenza Calcio. A domanda diretta, se si augurasse un passaggio di mano, il primo cittadino ha risposto senza esitare. «In questo momento sì. Perché si è palesemente rotto il rapporto di fiducia fra la città e la dirigenza». Caruso poi approfondisce: «Fino a poco tempo fa mi fermavano soltanto i tifosi, oggi invece mi fermano anche comuni cittadini che chiedono delle sorti della società. Questo mi ha portato - aggiunge - a convocare Guarascio, che ha manifestato la decisione di vendere».

Cessione Cosenza Calcio, Caruso: «L'imprenditore con cui ho parlato vuole aprire a una cordata»

Franz Caruso, però, non fa mai il nome di Alfredo Citrigno. Sebbene la ricostruzione portata in diretta dal primo cittadino a "Buongiorno in Calabria" sulla trattativa per la cessione del Cosenza Calcio sia la stessa della nostra testata. «Da avvocato penalista sono tenuto al segreto professionale», scherza Caruso. Che poi spiega: «L'imprenditore con cui ho parlato ha detto di essere disponibile ad aprire a una cordata. Qualcosa che avevo chiesto già da tempo al presidente Guarascio, che però non ha voluto. In questo momento il Cosenza Calcio ha una gestione verticistica, io credo invece che l'unione faccia la forza».

Sui tempi di chiusura della trattativa, Caruso è stato piuttosto netto. «Spero che si concluda il prima possibile. In questo momento il caos non fa il bene di nessuno, soprattutto della squadra che deve salvarsi. Per cui prima si chiude la trattativa per la cessione del Cosenza Calcio - ha concluso il sindaco - è meglio è per tutti»