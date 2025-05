Il potenziale investitore modenese di origini calabresi è stato accostato al club silano, ma al momento non ci sarebbero negoziazioni concrete in corso

Il totoproprietario continua. La cessione del Cosenza Calcio prosegue, a detta della società rossoblù, piuttosto speditamente. Appena qualche ora fa l'amministratrice delegata, Rita Rachele Scalise, aveva rassicurato in merito i rappresentanti del Comune. Chiuso l'affaire stadio, a proposito della vendita delle quote societarie Scalise ha detto che sarebbero stati fatti ulteriori passi in avanti con un gruppo imprenditoriale con sede in Emilia Romagna.

Il primo nome balzato agli onori delle cronache nell'argomento "cessione Cosenza Calcio" è stato quello di Vincenzo Oliva. Imprenditore calabrese da ormai venticinque anni a Modena, main sponsor della squadra ciclistica VF Group Bardiani (attualmente impegnata al Giro d'Italia) e del vivaio con investimenti a sei zeri, Oliva è proprietario della VF Costruzioni e Restauri. Ma, almeno per il momento, parlare di trattativa in stato avanzato è un eufemismo.

Cessione Cosenza Calcio, il punto su Vincenzo Oliva

Fra Oliva e Guarascio, infatti, per il momento parrebbe esserci stato nulla di più di un contatto. Un contatto felice, comunicano persone vicine all'imprenditore modenese, ma soltanto questo. Fra le parti, dunque, non c'è alcuna «trattativa in stato avanzato», come comunicato dalla società a più riprese e anche oggi in comune dall'amministratrice unica rossoblù Rita Rachele Scalise. Nessuna chiusura a brevissimo, almeno con Vincenzo Oliva, per la cessione della maggioranza delle quote del Cosenza Calcio. Al momento si è trattato soltanto di un primo contatto avvenuto un po' di settimane fa.