Niente da fare. Ieri sulla cessione del Cosenza Calcio il Gruppo Citrigno ha fatto un passo indietro che sembra essere definitivo. «Anche la seconda proposta, così come la prima, non ha avuto alcun riscontro concreto». Queste le parole di Alfredo Citrigno, che avrebbe voluto rilevare il sodalizio di via degli Stadi.

Poche ore prima, ai microfoni del network LaC, il sindaco Caruso si era augurato un’altra risoluzione per la vicenda riguardante la cessione del Cosenza Calcio. «Ci si trincera dietro un patto di riservatezza che, con una comunicazione, non verrebbe violato. Anzi, si tranquillizzerebbe la città e la provincia». Appello evidentemente rimasto inascoltato. «Ci sono state le offerte, ce ne sono state anche in precedenza. In queste ore – ha proseguito il sindaco – mi sono arrivati messaggi che confermano proposte alle quali è seguito il silenzio». Ricostruzione confermata poi dal comunicato del Gruppo Citrigno.

Cessione Cosenza Calcio, Caruso chiede di informare l’opinione pubblica

L’argomento cessione Cosenza Calcio in città è sicuramente il più discusso, tanto che il sindaco Franz Caruso fa una richiesta molto precisa.

«Chiedo che Guarascio dica una parola di verità rispetto a questa vicenda. Tutto quello che riguarda l’aspetto finanziario dei privati e i patti di riservatezza non ci riguarda. Il presidente Guarascio ha l’obbligo però – aggiunge il sindaco – di informare l’opinione pubblica su tutto ciò che è in capo alla rappresentanza societaria». Queste le parole rilasciate al nostro network dal sindaco Franz Caruso poche ore prima dell’uscita del Gruppo Citrigno dalla trattativa per l’acquisizione del Cosenza Calcio.

In tutto questo, la squadra continua i propri allenamenti in vista della partita interna contro il Pisa della prossima giornata. Dopo il bruttissimo ko del Ceravolo contro il Catanzaro, la squadra rossoblù deve provare quantomeno a chiudere il campionato in modo dignitoso.