GLI AGGIORNAMENTI

> martedì 31 gennaio

Ore 20.01 - Salta il passaggio di Kargbo alla Spal

Il calciatore resta al Crotone

Ore 20 - Chiusa la sessione invernale del calciomercato

Ore 19.40 - Cosenza, risolto il prestito di Gozzi

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Genoa CFC per la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo di Paolo Gozzi. Il difensore, a Cosenza dall’agosto 2022, ha collezionato dodici presenze con la maglia rossoblù. La Società augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali.

Ore 19.35 - Clamoroso! Mauro Zarate a un passo dal Cosenza

L’ex centravanti della Lazio e dell’Inter, Mauro Zarate, è ad un passo dal Cosenza. Arriverebbe a parametro zero dal Platense, club uruguaiano

Ore 19.15 - Sidibe interromperà il prestito a Cosenza

Il centrocampista dell’Atalanta Sidibe interromperà il prestito a Cosenza. C’è forte l’Ascoli, da capire se può rientrare nell’affare D’Urso.

Ore 19 - Ufficiale: Larrivey lascia il Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’attaccante classe 1984 Joaquin Larrivey giunto a Cosenza nel febbraio 2022. El Bati in questa stagione ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppa siglando 3 reti. Nella scorsa stagione sono state 17 le presenze tra campionato e play out con otto reti. Al calciatore da parte della Società il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio per un felice prosieguo di carriera.

Ore 18.50 - Accordo raggiunto tra il Catanzaro e il Monterosi per il trasferimento di Gabriele Rolando

Accordo raggiunto tra il Catanzaro e il Monterosi per il trasferimento di Gabriele Rolando: Magalini e Lucchesi stanno definendo la trattativa con l’agente del calciatore.

Ore 18.35 – Cosa manca per Falzerano al Cosenza

Il centrocampista dell’Ascoli continua a parlare con il Cosenza: accetterebbe 18 mesi di contratto, ma non 6. D’Urso e Ascoli sono invece d’accordo.

Ore 18.30 – Agostinelli al Cosenza

Il centrocampista Agostinelli ex Reggina arriva al Cosenza dalla Fiorentina. Lo ha comunicato il sito della Lega di Serie B.

Ore 18.15 - Calciomercato Catanzaro

La società giallorossa starebbe trattando con il procuratore di Gabriele Rolando per il trasferimento del calciatore al Monterosi Tuscia. Trattativa complicata.

Ore 17.58 - Reggina, Warren Bondo del Monza per il centrocampo. Ufficiale Strelec

La Reggina annuncia l’arrivo di Strelec dallo Spezia: l’esterno offensivo arriva in prestito secco in riva allo Stretto, da cui invece parte Agostinelli. Il centrocampista torna alla Fiorentina per poi essere girato al Cosenza.

Last minute potrebbe concretizzarsi un’operazione a centrocampo: Warren Bondo del Monza, viste le difficoltà per arrivare a Ionita e Viola.

Ore 17.53 - Crotone, Schirò alla Turris

Ufficiale il passaggio del centrocampista classe 2000 alla società campana

Ore 17.35 - Cosenza, D’Urso verso la cessione

C’è un offerta per il 10 rossoblù

Ore 17.14 - Magalini e Vrenna Jr a colloquio

Il direttore sportivo del Catanzaro e il direttore generale del Crotone a confronto all'hotel Sheraton di Milano.

Ore 16.36 - Reggina: La Mantia, fumata grigia

Ore frenetiche per gli amaranto: l’honduregno può partire in caso di cifre importanti. Parma e Verona su di lui

Ore frenetiche per la Reggina. Gli amaranto hanno definito l’arrivo dallo Spezia dell’esterno offensivo Strelec. In quel reparto, infatti, sono in corso valutazioni: Rigoberto Rivas ha numerosi interessamenti, con l’offerta giusta il club dello Stretto potrebbe decidere di incamerare un’importante plusvalenza. Su tutte occhio a Parma e Verona.

Fumata grigia, l’ennesima, con la SPAL per Andrea La Mantia. L’alternativa all’ex Cosenza è Fink, ma colpi di scena sempre dietro l’angolo.

Ore 16.14 - Crotone: Giron potrebbe andare via

Se arriva l’offerta giusta può partire.

Ore 16.00 - Crotone: Kargbo ai saluti

In dirittura d’arrivo la trattativa tra la Spal e il Crotone per il trasferimento dell’attaccante Kargbo in Emilia Romagna. Scambio di documenti in corso tra le due società

Ore 15.00 - Cosenza: ufficiale Delic

Ore 14.45 - La Reggina incontra La Mantia

Alle 15 incontro tra Spal e Reggina per La Mantia: dentro o fuori. Il giocatore ha già un accordo con la società amaranto

Ore 14.30 - Anche Merola al Pescara

Il fantasista del Cosenza Merola verso il Pescara. Il direttore sportivo Delli Carri a Cosena Channel: «Al 99% è fatta»

Ore 14.20 - Mercato di Serie B

Il Modena ha ingaggiato Julian Kadijevic, portiere proveniente a titolo temporaneo dagli argentini del Club Comunicaciones. Il Bari prende Emmanuel Matino, difensore centrale del Potenza.

Ore 13.30 - Reggina, arriva Terranova. La Mantia, c’è ancora speranza

La Reggina vive le ultime ore di calciomercato in maniera frenetica. La notte non ha portato novità e, a circa sei ore dalla fine, tutto è in ballo in casa amaranto. Terranova è la certezza: il difensore del Bari sarà un nuovo calciatore di Inzaghi con un contratto fino a giugno 2024. Su La Mantia Taibi continua a lavorare ai fianchi di Empoli e Spal per trovare una soluzione economica che accontenti tutte, vista la volontà di giocatore e agente di sbarcare a Reggio Calabria. Sembrava fatto, poi, anche il ritorno di Nicolas Viola. Il Cagliari ha preso Radovanovic dalla Salernitana, ma al momento non c’è quadra fra i club e il ragazzo per il suo addio direzione Reggio Calabria.

Ore 14.05- Gozzi torna al Genoa: andrà al Pescara

Definita l’uscita di Gozzi, che in questi mesi non ha convinto la guida tecnica, che farà ritorno al Genoa. La sua destinazione sarà quindi la Serie C, a Pescara. All’Adriatico potrebbe finire anche Merola, ma non in cambio di Kolaj sul quale per adesso non c’è niente di concreto.

Ore 12.30 - Cosenza, Delic ha firmato

Ivan Delic ha firmato il contratto con il Cosenza. Il centravanti classe 1998 arriva dal Sibenik con la formula del prestito oneroso con il diritto di riscatto. Il direttore sportivo Roberto Gemmi è riuscito ad accordarsi con il club croato senza l’inserimento dell’obbligo. La durata del contratto per l’attaccante, nel caso di salvezza e di acquisizione del cartellino a giugno sarà di due anni e mezzo. Quindi scadrebbe a giugno 2025.

Ore 11.20 - Cosenza, Merola verso Pescara

Soluzioni anche per Gozzi e Sidibe. Attenzione pure alla posizione di D'Urso: il fantasista non è intoccabile e i rossoblù lo lascerebbero andare in presenza di una proposta.

Ore 10.43 - Mercato Serie B, il Pisa riscatta Canestrelli

Il Pisa ha riscattato Simone Canestrelli dall'Empoli. Il difensore, che interessa al Como, è ora di proprietà dei nerazurri.

Ore 10.18 - Il Cosenza interessato all'ex Crotone Salvatore Molina

Il Cosenza starebbe trattando con il Monza per il calciatore Salvatore Molina. Si tratta di un jolly di centrocampo che può disimpegnarsi prevalentemente sulla fascia destra

Ore 10.04 - Spal in pressing su Kargbo

La società di Ferrara vuole l'attaccante del Crotone

Ore 9.30 - Cosenza: Larrivey ai saluti

Oggi Larrivey ha in programma un colloquio con il ds del Sudtirol Bravo. Qui le operazioni in uscita che vuole fare il Cosenza

Ore 8.51 - Il Cagliari su Radovanovic

Secondo quanto raccolto da Tutto Salernitana, ci sarebbe un accordo tra i sardi e il club campano per il trasferimento del centrocampista, che può giocare anche difensore. Pronto un contratto fino al 2024.

Ore 7.55 - Mercato di Serie B

Il sito "Brescia Oggi" riporta l'interessamento del Brescia per il centrale del Monza Valentin Antov.

Ore 7.50 - Reggina: si cerca di chiudere per un attaccante e un difensore

Gli amaranto insistono per La Mantia della Spal che chiede 900mila euro. Ingaggiato l'attaccante, si penserà al difensore.

Ore 07.45 - Il Cosenza pensa alle uscite

Il Cosenza dovrà cedere una serie di calciatori in esubero: Corsi, Gozzi, Sidibe, Kornvig e se arrivasse l'offerta giusta anche Rigione. In entrata, oltre a Dedic, si proverà a chiudere per un centrocampista.

> lunedì 30 gennaio

Ore 21.13 - Cosenza, si tratta l'attaccante croato Ivan Delic

Il Cosenza tratta Ivan Delic, attaccante della serie A croata. Domani si può chiudere

Il noto legale esperto di giustizia sportiva è intervenuto ai nostri microfoni commentando il “caso plusvalenze” dall’hotel Sheraton dove si stanno svolgendo gli ultimi due giorni della finestra invernale di calciomercato

Ore 20.05 - Reggina, Terranova scavalca Tuia. Manca l’accordo per La Mantia

Gli amaranto sono a lavoro per trovare una quadra con Empoli e Spal per l'attaccante ex Cosenza

Ore 19.15 - Magalini (ds Catanzaro): «I tifosi ci stanno facendo sognare»

Il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è intervenuto ai nostri microfoni dall’hotel Sheraton di Milano dove si stanno svolgendo le ultime due giornate delle finestra invernale di calciomercato. (INTERVISTA COMPLETA)

Ore 18.45 - Calciomercato Cosenza, 3 club di Serie A su Florenzi

Ci sono tre club di serie A su Aldo Florenzi, giovane centrocampista del Cosenza, che di recente ha rinnovato il contratto con la società rossoblù. I club di serie A che stanno osservando il talento sardo sono il Monza di Raffaele Palladino, l’Empoli di Zanetti e il Bologna di Thiago Motta.

Ore 17 - Larrivey potrebbe lasciare il Cosenza

A sorpresa l’avventura di Larrivey a Cosenza può terminare dopo appena dodici mesi in questa sessione di calciomercato. Giusto il tempo di essere protagonista di una salvezza clamorosa per i rossoblù, con una doppietta nello spareggio salvezza contro il Vicenza.

Ore 16.55 - Colloquio cordiale tra il direttore sportivo del Cosenza Gemmi e quello del Frosinone Angelozzi

Ore 16.45 - Fabrizio Ferrari (agente La Mantia): «Andrea alla Reggina? Ci sto lavorando, si può fare. Ma attendiamo gli sviluppi»

Andrea La Mantia si avvicina alla Reggina. Come vi avevamo raccontato qualche ora fa, è andato in scena a pranzo l’incontro fra Taibi, la Spal e l’agente del giocatore. Intervistato dall’inviato Antonio Alizzi, Fabrizio Ferrari ha spiegato: «Andrea alla Reggina? Ci sto lavorando, si può fare. Ma attendiamo gli sviluppi».

Ore 16.35 - Novara interessato all’ex Cosenza Lazaar

Ore 16.30 - Colloquio di mercato: il Catanzaro cerca un difensore giovane

Il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è alla ricerca di un difensore giovane che andrebbe a occupare il posto lasciato vacante da Erasmo Mulè, trasferitosi al Monopoli a inizio mercato. In uscita, per quanto riguarda i giallorossi, Gabriele Rolando che dovrebbe andare a vestire la maglia della Pro Vercelli.

Ore 14.26 - Crotone, Kargbo in uscita

L'attaccante pitagorico potrebbe trasferirsi in Serie B alla Spal

Ore 14.11 - Colloqui allo Sheraton

Il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli insieme al suo collaboratore di mercato Sandro Porchia ed Armando Perna, collaboratore del diesse del Cosenza Roberto Gemmi

Ore 13.52 - Mercato Serie B

Il Genoa continua a cercare un rinforzo sulla fascia sinistra. L'ultima idea porta a Haps, esterno di proprietà del Venezia. L'attaccante Luca Zanimacchia in prestito al Parma dalla Cremonese che nel frattempo ha raggiunto l'accordo con la Sampdoria per Alex Ferrari.

Ore 13.38 - Reggina: obiettivo La Mantia

La società dello Stretto è a colloquio con Fabrizio Ferrari, procuratore del calciatore

Ore 13.05 - Reggina: tre colpi possibili e due addii

La redazione de ilReggino sarà protagonista dallo Sheraton di Milano, con contenuti e aggiornamenti frequenti dei movimenti degli amaranto

Ore 12.30 - Cosa si saranno detti Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, e l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta?

Ore 10.18 - Cosenza, Rigione può partire a due condizioni

Per il difensore potrebbero essere ore abbastanza concitate. In presenza di un'offerta, potrebbe salutare i rossoblù nonostante il fresco rinnovo

Ore 8.00 - Cosenza, un nuovo attaccante in cima alla lista di Gemmi

Le ultime ore di trattative dovrebbero regalare ai rossoblù un nuovo centravanti. Il ds da questa mattina sarà a Milano all'Hotel Sheraton