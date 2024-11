Il gruppo ciclistico di San Costantino, guidato da Raffaele Mancuso, alla volta delle Grotte di Zungri. Numerosa la partecipazione di bikers provenienti da varie parti della Regione

Il gruppo “Bicinsieme Paesaggi in movimento” di San Costatino Calabro, guidato da Raffaele Mancuso alla scoperta di nuove bellezze naturalistiche tutte calabresi.

Una pedalata organizzata con l’obiettivo, questa volta, di scoprire le Grotte di Zungri, l’insediamento rupestre dei monaci Basiliani, che gli studiosi hanno datato fra il XII – XIV secolo e costituito da circa 100 case-grotta scavate nella roccia. Il villaggio si articola su un costone lungo uno dei versanti del fosso Malopera ed occupa una superficie di circa 2900 mq.

Un’ escursione naturalistica di una bellezza sorprendente che ha conquistato i numerosi partecipanti. La pedalata ha infatti visto il coinvolgimento di circa 70 bikers. Appassionati delle due ruote provenienti da tutte le parti della Regione: San Calogero, All Bike Nicotera Limbadi, Siderno Bike, team explorer Locri Siderno, Bicittanova.

Ulteriore motivo di orgoglio soprattutto per l’organizzatore Raffaele Mancuso, che accogliendo la volontà dell’amico e presidente del gruppo “Siderno Bike”, Claudio Fimognari, di voler far visita famose grotte di Zungri si è reso ancora una volta, insieme al gruppo, protagonista di manifestazioni che mettono in risalto le bellezze della Calabria.

Maria Chiara Sigillò