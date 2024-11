Jannik Sinner continua il suo percorso vincente all'Atp500 di Pechino. Il tennista italiano, numero uno del ranking Atp, ha battuto in due set (6-2, 7-6) il ceco Jiri Lehecka in un'ora e 46 minuti e conquista il penultimo atto del torneo cinese. È l'ennesima semifinale conquistata per il campione italiano, che nonostante la vicenda doping non ancora chiusa, continua a macinare gioco e vittorie.

Con la vittoria contro il tennista ceco Sinner ha conquistato il successo numero 58 (23 negli Slam) con solo 5 sconfitte in una stagione segnata da ben sei titoli, tra i quali l'Australian Open e gli Us Open. Ora affronterà in semifinale il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il tennista di casa Yunchaokete Bu.

Una partita senza storia con Sinner che è partito subito forte nel primo set con percentuali alte al servizio e soprattutto, pochissimi errori con il primo set che si chiude sul 6-2 in 33 minuti.

Nel secondo set Lehecka sembra tenere il ritmo forsennato del numero al mondo con i game che vanno avanti on serve fino al 6-6. Un set che si decide al tie-break con Lehecka che si porta avanti sul 4-6, prima del recupero del numero uno al mondo che chiude sull'8-6. Ora l'ennesima semifinale di una stagione davvero straordinaria.