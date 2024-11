Il percorso più veloce che Google maps suggerisce per arrivare da Catanzaro a Cittadella conta ben 1.086 chilometri, ma questo non conta per i circa 800 tifosi giallorossi che per la gara valida per il quinto turno di Serie B in programma sabato alle 15 hanno prenotato un posto dei 1144 disponibili nel settore ospiti. Non una novità certo visto che durante la scorsa stagione i supporters delle Aquile hanno raggiunto numeri altissimi nelle trasferte in tutto lo Stivale, ciò è sicuramente dovuto alla presenza dei tanti calabresi che hanno creato diversi club giallorossi nelle città del Norditalia. Ma saranno comunque molti quelli che partiranno dal capoluogo calabrese per seguire Iemmello e compagni in una partita che, a poche ore dal fischio d’inizio, si preannuncia più che interessante.

Sarà la terza volta che Catanzaro e Cittadella si affrontano, infatti nella storia si contano solo le due gare andate in scena nella scorsa stagione del campionato cadetto: pareggio 1-1 all’andata al Ceravolo e vittoria giallorossa per 2-1 al ritorno in terra Veneta.

Cittadella-Catanzaro sarà anche la partita dell’ex Filippo Pittarello che dopo essere giunto durante la finestra estiva nel capoluogo di regione calabrese torna allo stadio Tombolato. Con la maglia granata la scorsa stagione ha raccolto 35 presenze segnando 6 gol e siglando 6 assist.

Ma Cittadella-Catanzaro sarà soprattutto la 100esima di re Pietro Iemmello in giallorosso. Il capitano delle Aquile, proprio al Tombolato, il 24 febbraio scorso firmò la prima delle tre doppiette realizzate nel campionato passato.