Un gol per tempo per il giocatore giallorosso intermezzati dal rigore realizzato da Baldini. Un successo importantissimo per le Aquile che volano a quota 42 punti consolidando il sesto posto in classifica

Con il numero 9, ha segnato (due volte) Pietro Iemmello. Il capitano ha trascinato i suoi in Cittadella-Catanzaro, valida per il 27esimo turno del campionato di Serie B, con un tiro forte e preciso nel primo tempo e poi con una spizzata di testa nel secondo. I gol del classe ‘92 nato a Catanzaro sono stati intermezzati dal rigore realizzato dal Baldini: 1-2 il risultato finale allo stadio Pier Cesare Tombolato. Un successo importantissimo per le Aquile che volano a quota 42 punti consolidando il sesto posto in classifica.

Cittadella-Catanzaro: primo tempo

I padroni di casa partono forte e al terzo minuto, sugli sviluppi di un corner, Pandolfi prova la zampata da distanza ravvicinata ma Fulignati salva con il piede riesce a respingere. Sempre Pandolfi, al 10’, è nuovamente pericoloso di testa, ma la palla scheggia la traversa ed esce fuori.

Ma dopo la sbandata iniziale, il Catanzaro inizia a macinare gioco. E al 19’ re Pietro Iemmello fa tutto da solo. Riceve e controlla al limite dell'area, si sposta la palla sul sinistro e lascia partire un bolide preciso verso il secondo palo che gonfia la rete. Cittadella 0, Catanzaro 1.

Passano quattro minuti e le Aquile sfiorano il raddoppio, direttamente da calcio piazzato, con Ambrosino che prova la botta. Il tiro centrale impegna Kastrati che devia in corner.

I granata non ci stanno e si rifanno sotto. Sugli sviluppi di un fallo laterale dalla sinistra, Scgnamillo tocca il pallone con il braccio in area. L’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Dopo un breve check al Var sul dischetto si presenta Baldini: palla da una parte, Fulignati dall’altra.

Al 37’ il Cittadella ci riprova con Pandolfi, ma la conclusione dell’attaccante granata da dentro l’area è centrale e Fulignati blocca.

Dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara nulla da segnalare e le due squadre rientrano negli spogliatoi. Parziale 1 a 1.

Cittadella-Catanzaro: secondo tempo

Nei primi minuti del secondo tempo regna l’equilibrio e le occasioni da gol scarseggiano. Ma dopo dieci minuti di gioco, Iemmello fa esultare, nuovamente, i tifosi giallorossi accorsi allo stadio Pier Cesare Tombolato. Vandeputte batte un corner corto e basso verso il palo più vicino dalla sinistra, il capitano giallorosso quasi si inginocchia e spizza la palla di testa. La deviazione è fatale per i padroni di casa che al minuto 56 sono costretti per la seconda volta a inseguire. Cittadella 1, Catanzaro 2.

I padroni di casa provano a reagire e mister Gorini ricorre ai cambi, le Aquile del Sud si organizzano e le offensive granata non impensieriscono particolarmente Fulignati. La prima occasione da segnalare è il tiro da fuori di Salvi al 74’ che costringe al volo plastico l’estremo difensore giallorosso.

All’84’ Cittadella vicinissimo al pareggio con Maistrello che trovato da solo in area di rigore spara alto. Quattro minuti dopo il Catanzaro prova a chiudere la partita con D’Andrea che fa tutto bene fino al momento del tiro che, anche in questo caso, vola sopra la traversa.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro i granata ci prova freneticamente senza però essere pericolosi nei pressi dell’area di rigore giallorossa. Finale Cittadella-Catanzaro 1-2.

Il tabellino

Cittadella (4-4-2): Elhan Kastrati (P); Domenico Frare (D), Stefano Negro (D), Alessandro Salvi (D), Lorenzo Carissoni (D); Alessio Vita (C), Andrea Danzi (C) (Amatucci 59'), Giuseppe Carriero (C (Tessiore 71'), Enrico Baldini (C) (Cassano 59'); Filippo Pittarello (A) (Magrassi 82'), Luca Pandolfi (A) (Maistrello 71'). A disposizione: Tommy Maistrello (A), Valerio Mastrantonio (C), Francesco Amatucci (C), Ahmed Sanogo (A), Andrea Magrassi (A), Federico Giraudo (D), Alessio Rizza (D), Edoardo Sottini (D), Luca Maniero (P), Andrea Cecchetto (D), Andrea Tessiore (C), Claudio Cassano (A). Allenatore: Edoardo Gorini.

Catanzaro (4-4-2): Andrea Fulignati (P), Mario Situm (D), Matias Antonini (D), Davide Veroli (D) (Krajnc 86'), Stefano Scognamillo (D) (Miranda 46'), Jari Vandeputte (C), Luca Verna (C), Jacopo Petriccione (C) (Pompetti 76'), Dimitrios Sounas (C) (D'Andrea 60') , Giuseppe Ambrosino (A) (Brignola 76'), Pietro Iemmello (A). A disposizione: Matteo Stoppa (A), Tommaso Biasci (A), Luca D'andrea (A), Andrea Oliveri (C), Marco Pompetti (C), Luka Krajnc (D), Edoardo Borrelli (P), Andrea Sala (P), Alfredo Donnarumma (A), Enrico Brignola (A), Kevin Miranda (D). Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Ammoniti: Baldini (Ci), Scognamillo (Ca), Veroli (Ca), Brignola (Ca), Pompetti (Ca).

Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Capaldo – Belsanti. Var: Miele – Manganiello.