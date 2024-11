La partita è in programma sabato prossimo alle 15. Il centrale granata è in vetta alla classifica per duelli aerei vinti mentre il brasiliano delle Aquile occupa il secondo posto

Non è mica dai particolari che si giudica un giocatore… e neanche dai numeri. Fatto sta, però, che le statistiche contano e, anche se alle volte non rispecchiano appieno il valore di un calciatore o di una squadra, aiutano a capire se le cose stanno andando bene o bisogna intervenire per migliorare. I numeri, comunque, sono a favore di Matias Antonini Lui, centrale difensivo del Catanzaro giunto nel capoluogo di regione lo scorso gennaio dal Taranto. Il calciatore brasiliano si è conquistato in poco tempo il posto da titolare mettendo in fila prestazioni d’alto livello riuscendo anche ad andare in gol 3 volte nella passata stagione.

Antonini ha dimostrato ampiamente di essere un giocatore che può ambire anche a palcoscenici più importanti, ma per ora resta un giocatore giallorosso e di questo è sicuramente contento mister Caserta soprattutto in vista del prossimo fine settimana dove le Aquile voleranno in Veneto per scontrarsi contro il Cittadella.

I numeri dicevamo. Antonini nelle prime quattro giornate del campionato di Serie B in corso ha fatto più che bene orbitando nelle posizioni alte di classifica per rendimento. Con 9 palloni intercettati condivide il secondo posto, nella particolare graduatoria, con il compagno di reparto Brighenti e Antov della Cremonese. E con 18 duelli aerei vinti siede sempre sul secondo gradino del podio in condominio Velthuise della Salernitana e Pedro Mendes del Modena.

Le statistiche parlano chiaro insomma: Antonini è, al momento, con certezza, uno dei difensori migliori del campionato cadetto. Ma c’è chi ha fatto meglio di lui e sabato prossimo sarà un avversario in campo. Infatti Matteo Angeli, un metro e 85 di difensore 21enne, militante nel Cittadella occupa, insieme a Vicari del Bari, il primo posto nella classifica dei duelli aerei vinti (21). Insomma in Cittadella-Catanzaro sarà curioso vedere chi dei due difensori riuscirà a fare meglio in una sfida che si preannuncia già una sfida di alto livello e spettacolo.