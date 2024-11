La Lega di B ha ricevuto l’istanza dell’Asp di Cosenza e del club del presidente Eugenio Guarascio. Da Via degli Stadi auspicano lo stesso provvedimento preso per Lecce-Cittadella

L'Asp di Cosenza sta per bloccare il club rossoblù a causa delle tante positività emerse nei giorni scorsi. Il provvedimento, vagliato nelle ultime ore, sarà firmato dall'Azienda Sanitaria Provinciale che impedirà ai Lupi la disputa del match valido per la giornata numero 19 del campionato di Serie B. Da Via degli Stadi sono in attesa della comunicazione ufficiale da parte della Lega dopo che l’iter procedurale è stato completato.

Cittadella-Cosenza verso il rinvio Covid

L’Asp di Cosenza e Via degli Stadi hanno infatti presentato istanza e restano in attesa che venga ratificato quanto già stabilito per Lecce-Vicenza. Al sorgere delle prime positività, infatti, la società ha fatto presente il segnale di criticità evidenziando i nomi dei tesserati coinvolti e di tutti coloro che vi erano entrati a contatto. A quel punto l’Asp ha deciso per lo stop alle attività e per la quarantena. Da qui la domanda congiunta in Lega per far slittare ad un’altra data Cittadella-Cosenza.

Ad oggi ancora 21 positivi nel Cosenza

L’ultima comunicazione fatta dal club presieduto da Eugenio Guarascio parlava di 21 tesserati appartenenti al gruppo squadra positivi al Covid. Di questi, 13 erano calciatori e 8 distribuiti tra staff tecnico e dirigenziale. Circoscrivendo il campo a chi scende in campo la domenica, si parla del 44,8% della rosa totale composta da 29 atleti.