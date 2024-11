Cittadella-Cremonese aprirà domani l’undicesima giornata del campionato di Serie B. A sfidarsi nell’anticipo del venerdì i padroni di casa e i grigiorossi in una sfida utile a dimenticare in fretta le sconfitte con Pisa e Sudtirol. Appaiate in classifica a 13 punti, entrambe cercano nuovo slancio da ottenere con l’intero bottino in palio. Una giornata nella quale la capolista Parma sarà impegnata ad Ascoli, mentre il Catanzaro viaggerà alla volta di Como, con Palermo e Venezia attesi dalle sfide casalinghe contro Lecco e Pisa. Ancora in trasferta il Cosenza, che giocherà la seconda sfida in sei giorni in Liguria contro lo Spezia.

Catanzaro, a Como per la quarta vittoria consecutiva

La squadra di Vivarini, seconda in classifica a due punti dal Parma, cerca al Sinigallia la quarta vittoria consecutiva, sabato alle 14, accompagnata dall’affetto dei propri tifosi che arriveranno in massa anche sulle sponde del lago manzoniano. I giallorossi arrivano col vento in poppa e la prova “maiuscola” al Ceravolo con la Feralpisalò, mentre i lariani cercheranno di ritrovare punti e gioco dopo le sconfitte con Parma e Cremonese. Ventotto i precedenti tra le due squadre tra Serie A e Serie B con i risultati nettamente a favore dei calabresi che hanno ottenuto 12 vittorie contro le 8 dei lariani; 12 i pareggi. L’ultimo incontro in Coppa Italia nel 2021, sul neutro di Novara, con il Catanzaro di Calabro (2-2) che passò il turno ai rigori.

Cosenza, ancora una sfida insidiosa in Liguria

Dimenticare la sconfitta con la Sampdoria, è stato questo il refrain della settimana che porterà alla sfida con lo Spezia. La sconfitta di Marassi ha lasciato anche segnali positivi, ma la gara del Picco (14) nasconde molte insidie. La squadra di Alvini ha messo paura al Palermo alla Favorita, subendo il pari rosanero al 104’ con la punizione-capolavoro di Stulac, e cercherà di ottenere la prima vittoria davanti ai propri tifosi. Insidie a parte, il Cosenza di Caserta proverà a conquistare punti importanti, provando ad essere più cinico (e fortunato) negli ultimi quindici metri. Una qualità che è mancata domenica scorsa contro i blucerchiati. Due i precedenti in terra ligure con due vittorie nette per lo Spezia nel campionato 2017-18 (4-0) e nella stagione successiva (5-1).

Le altre gare di sabato

Cinque le gare previste in calendario per sabato. Oltre alle sfide delle due squadre calabresi scenderanno in campo Feralpisalò-Reggiana e Sudtirol-Sampdoria alle 14, mentre alle 16.15 va in scena Ascoli-Parma. Prima sfida sulla panchina della Feralpisalò per Marco Zaffaroni, subentrato all’esonerato Stefano Vecchi, con l’undici di Alessandro Nesta, che arriva rinvigorito dal successo casalingo nell’ultimo turno con il Venezia. Al “Druso” di Bolzano andrà in scena la sfida tra i padroni di casa guidati da Bisoli e la Samp di Andrea Pirlo, due squadre alla ricerca di continuità: il Sudtirol per cercare di bissare la vittoria di Cremona e continuare a sostare nei quartieri alti della classifica, la Sampdoria per sfruttare al meglio l’effetto-vittoria post Cosenza e conquistare punti importanti per risalire la classifica. A chiudere il programma del sabato di Serie B sarà la sfida del Del Duca tra l’Ascoli e il Parma. I bianconeri di Viali, in striscia positiva da cinque turni, proveranno a fermare la corsa in testa al campionato del Parma di Fabio Pecchia.

Le partite di domenica

A chiudere l’undicesima giornata quattro gare, tutte previste alle 16.15. Il Brescia di Gastaldello, sconfitto nel recupero della prima giornata dal Modena (0-1), affronterà il Bari di Pasquale Marino al Rigamonti. Quattro giorni dopo la vittoria di Brescia il Modena, in piena zona play-off, attende una Ternana in crisi di gioco e di risultati. Alla Favorita il Palermo di Eugenio Corini proverà a sfruttare il fattore campo contro il Lecco di Emiliano Bonazzoli, che proprio mercoledì scorso ha ottenuto il primo successo stagionale sul campo del Pisa. Si affronteranno al “Penzo” Venezia e Pisa: i lagunari cercano il pronto riscatto dopo il black-out con la Reggiana (1-0), i toscani arrivano in Laguna dal brutto stop casalingo di mercoledì con il Lecco (1-2).