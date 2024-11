«Auguri O' Rey per i tuoi 70 anni. Domani diventerai per sempre cittadino onorario di Catanzaro. La solenne seduta del Consiglio Comunale si terrà alle 18.30 nella Sala Consiliare della Provincia. Sarà un grande atto di amore verso chi è entrato nella leggenda». È quanto afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita alla vigilia della cerimonia di conferimento dell'onorificenza al calciatore da sempre icona della tifoseria giallorossa.

Alla seduta istituzionale hanno confermato la propria presenza anche diversi ex compagni di squadra ed una rappresentanza dell'Us Catanzaro e dei club organizzati. «Per consentire una visione in simultanea al pubblico che vorrà partecipare all'evento - è detto in una nota di Palazzo De Nobili - sarà allestito uno schermo nella Casa delle culture, al piano terreno del palazzo provinciale. Inoltre, l'intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming sui canali youtube e facebook del Comune».