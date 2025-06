Il tecnico della promozione non nasconde la sua amarezza: «Non aspetterò più, per me il calcio è lavoro e non posso rischiare di rimanere fermo»

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno squarcia l'entusiasmo in casa Vigor Lamezia. A poche ore dalla presentazione del nuovo direttore sportivo Giovanni Caterino, arriva la notizia che scuote la tifoseria: Rosario Salerno, l'allenatore artefice dell'esaltante doppia vittoria in Eccellenza e della Supercoppa regionale, saluta la Vigor con grande amarezza.

«Non aspetterò più la Vigor», ha dichiarato Salerno, mettendo un punto fermo su una situazione che evidentemente lo ha deluso. Dopo aver riportato i biancoverdi in Serie D dopo nove lunghi anni, il tecnico lamenta una "confusione" che non gli permette di proseguire il suo percorso professionale con il club.

La decisione di Salerno arriva in un momento in cui la Vigor Lamezia dovrebbe essere proiettata con slancio verso la nuova avventura in Serie D. Invece, le sue parole lasciano trasparire una profonda insoddisazione. «Ho valutato alcune richieste – ha affermato Salerno – dispiace non aver potuto dare continuità nella Vigor. Ho capito che c'è ancora un po' di confusione, per me il calcio è lavoro e non posso rischiare di rimanere fermo. La mia professionalità non può essere messa in discussione. Da nessuno».

È chiaro il riferimento a una gestione incerta o poco definita che, evidentemente, non ha garantito al tecnico le certezze necessarie per pianificare il futuro. Nonostante l'amarezza, Salerno ha voluto esprimere la sua gratitudine per l'opportunità avuta: «Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di allenare la Vigor vincendo il campionato e portare la Vigor in Serie D dopo 9 anni». Un gesto di classe da parte di un allenatore che ha regalato gioie immense alla piazza.

Il suo commiato include anche ringraziamenti sentiti a chi gli è stato vicino in questa avventura: «Ringrazio tutti i tifosi e la città che mi hanno appoggiato sempre. La Vigor sarà sempre nel mio cuore. Ringrazio il direttore sportivo Morelli, il direttore generale Enzo Augello e Vanessa, addetta stampa e tutti i giornalisti per essermi stati sempre vicini».

L'addio di Rosario Salerno apre ora un'incognita cruciale per la Vigor Lamezia, proprio mentre la nuova stagione di Serie D è alle porte. La dirigenza, con il neo DS Caterino, dovrà ora affrettare i tempi per individuare il sostituto e definire la guida tecnica che prenderà le redini della squadra. La piazza lametina, intanto, si interroga sulle cause di questa rottura inaspettata e spera che la "confusione" di cui parla Salerno possa essere dissipata al più presto per garantire alla squadra un avvio di stagione sereno e competitivo.