Non solo il primato nella serie B italiana ma anche in tutte le altre maggiori seconde serie nazionali europee. Nessuno a livello continentale ha fatto meglio della squadra pitagorica

A Crotone si respira aria di serie A ma il profumo made in Calabria ha invaso anche l'Europa. Attenzione, nessuno nella città pitagorica pensa all'Europa League o alla Champions League. I rossoblu, per il momento, di europeo hanno, solo, si fa per dire, i numeri. Quelli inanellati nel torneo cadetto. Nessuno nel nostro continente ha fatto meglio dei rossoblu nelle seconde serie nazionali.Dall'Inghilterra alla Francia, passando dalla Spagna alla Germania e finendo all'Olanda, nessuna formazione ha imposto un cammino così tambureggiante in graduatoria generale quanto il Crotone. Per punti conquistati, ma soprattutto per distacco sulle terze in classifica.

In Inghilterra, per esempio, la Championschip è equilibratissima: il Burnley primo è seguito a ruota da Middlesbrough e Hull City.

In Francia, la Ligue 2 è guidata dal Dijon che ha totalizzato 59 punti: 5 in più dal Nancy e a +10 dal Red Star. Sei invece le lunghezze che separano il Lipsia in Germania dalle inseguitrici Friburgo e Norimberga.

Le stesse che ha messo in spagna tra se e l'Oviedo, terza in graduatoria, il Leganes, seguita a tre punti di distanza dall'Alavès. Insomma oggi non solo la vetta del campionato di serie B parla calabrese, ma anche l'Europa.

