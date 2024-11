Si chiude un'altra pagina del campionato di Eccellenza con l'undicesimo turno. Il massimo campionato di Serie A regionale era caratterizzato innanzitutto dal big match di vertice tra Vigor Lamezia e Reggioravagnese terminato 1-1. Del pareggio ne ha approfittato il Praia Tortora che, contemporaneamente, ha battuto il Bocale prendendosi il primo posto solitario. Vittoria anche della Rossanese sul campo dell'Ardore e che issa la formazione di Aloisi al quarto posto per un vertice che vede adesso quattro squadre racchiuse in soli tre punti.

Insomma, anche stavolta tanto è successo e tanto c'è da raccontare. Come sempre, risultati e vittorie sono conseguenze dei protagonisti in campo. In tale ottica ecco il consueto podio del lunedì di LaC News con i tre giocatori migliori della giornata secondo il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto; 4 posto per il terzo posto.

Il podio

A prendersi il podio e i dieci punti di questa giornata è Piero Clasadonte. Il capitano del Soriano è infatti il protagonista assoluto della vittoria in casa della Paolana avendo offerto una prestazione maiuscola in tutto. Il gol-vittoria è infatti figlio di una sua intuizione poiché, su calcio di punizione, mette a punto uno schema optando per un passaggio filtrante all'interno dell'area di rigore dove si fionda Fioretti che calcia sul primo palo. Assist a parte, il mediano rossoblù è stato il polmone in più del centrocampo recuperando una quantità industriale di palloni e smistandoli alimentando azioni offensive ma, soprattutto, tamponando l'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Seconda posizione per Giacomo Bongiorno. L'attaccante della Rossanese ha fornito un'altra esaltante prestazione risultando ancora una volta l'ago della bilancia con un gol e un assist. Prima rompe gli indugi dopo un solo minuto e poi impacchetta il suggerimento del raddoppio a firma di Calabrò, prendendosi secondo poto e sette punti.

Chiude il podio, con quattro punti, un'altra vecchia conoscenza della top 3, ovvero Consalvo Cordova. Il capitano della Reggioravagnese fa il goleador, mettendo a segno il suo quinto gol stagionale e raddrizzando il big match di vertice contro la Vigor Lamezia.