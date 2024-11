L'attaccante dello Stilomonasterace è decisivo con le sue 3 reti nello scontro salvezza in casa del Gioiosa Jonica. La punta della Paolana regala ai suoi la vittoria ad Isola Capo Rizzuto e si porta al secondo posto nella classifica marcatori

È Luis Andrada il protagonista della 26esima giornata del campionato di Eccellenza. L'attaccante dello Stilomonasterace, mette a segno una tripletta che permette ai suoi di sbancare Gioiosa Jonica e portare a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Per la punta gialloblù sono 8 le reti stagionali (di cui una con il Sersale).

La classifica dei bomber è sempre guidata da Alfredo Trombino a quota 27, l'attaccante della Morrone insegue il record di 30 gol in campionato ma da due giornate non riesce a gonfiare le reti avversarie. Per raggiungere il re dei bomber calabresi Mimmo Fiorino (30 gol nella stagione 93/94), il calciatore dei granata ha ancora a disposizione quattro partite.

Al secondo posto della graduatoria dei migliori marcatori c'è Attilio Angotti. L'attaccante della Paolana è stato decisivo con il suo gol in casa dell'Isola Capo Rizzuto. Una zampata vincente che ha mandato i tirrenici al secondo posto solitario in classifica dietro il Locri. Per Angotti le statistiche dicono 17 reti, ma anche 9 gol realizzati nelle ultime 7 gare (con 3 doppiette).

Nel 26esimo turno sono stati messi a segno 18 gol, anche se vi sono ancora due gare da recuperare dopo i rinvii per Covid. Il record di gol nella singola giornata è di 27 centri (13esimo turno). Il contatore totale delle reti si porta a quota 525 (3 a tavolino) in 205 partite, con una media gol di 2,56. I calci di rigore trasformati sono 56, gli autogol 10.

Classifica marcatori (alla 26esima giornata)

27 reti: Trombino (Morrone, 3)

17 reti: Angotti (Paolana, 6),

14 reti: Carella (Locri),

11 reti: Crispino (Acri, 3), Cataldi (Cotronei Caccuri),

10 reti: Lancioni, Padin 3 rig. (Reggiomediterranea)

9 reti: Romero (Locri, 1)

8 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 3), Lancia (Gallico Catona, 1), Larosa 5 rig., (Locri), Prete (Morrone, 1), Cannitello 2 rig. (Soriano), Andrada 1 rig. (1 con il Sersale), Mateucci (Stilomonasterace, 1)

7 reti: Le Piane 3 rig. (Acri), Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Martinez (Locri), Gonzalez 2 rig. (Reggiomediterranea), Russo (Sersale, 1),

6 reti: Santamaria, Petrone 1 rig., (Acri), Infusino (Gallico Catona), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Puntoriere 2 rig. (Reggiomediterranea), Caruso S. (Scalea), Nesticò 1 rig. (Sersale),

5 reti: Bonadio 1 rig. (Gallico Catona), Bargas 1 rig., Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Catania, Leto (Locri), Vitale (Paolana), Mercatante (Soriano)

4 reti: Bianchini (Boca N.Melito), Espanet (Bovalinese), Fabiano (Cotronei Caccuri, 4), Figliomeni (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti (Morrone), Dalloro (Reggiomediterranea), Curcio (Sersale, 2 con la Paolana), Pesce (Soriano), Vita (Stilomonasterace),

3 reti: Arigò, Giorgiò (Boca N.Melito), Scurti (Bovalinese), Cordua, Dolce (Cotronei Caccuri), Sabatino 1 rig. (Gallico Catona), Panetta 2 rig. (Gioiosa Jonica), Belfiore, Percopo 1 rig. (Isola Capo Rizzuto), Paviglianiti, Sapone (Locri), Fruci 1 rig., Mercuri, Sanna (Scalea), Dezai 1 rig. (Sersale), Nesci 3 rig. (Stilomonasterace),

2 reti: Mazzei, Sposato (Acri), Tirera, Verteramo (Bovalinese), Musso 1 rig., Piperissa, Siracusa (Cotronei Caccuri), Calivà, Sofrà (Gallico Catona), Khanfri, Raso (Gioiosa Jonica), Aquino V., Dodaro (Locri), Misuri,Tuoto (Morrone), Denisi, Filippo, Politano (Paolana), Ramacciotti, Semenzin, Verduci (Reggiomediterranea), Caruso G (Scalea), Comito, Cristaudo, De Fazio, Grandinetti, Silvano 1 rig. (Sersale), Alessio Macrì, Staropoli (Soriano), Papaleo G., Scrivo (Stilomonasterace),

1 rete: Bertini, Gaudio, Granata (Acri), Ambrogio, Buda, Campolo, Isabella, RoberiVota (Boca Nuova Melito), Barreiro, Giorgi, Libri, Logozzo, Manganaro, Nirta, Otero (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Iaquinta, Ierardi 1 rig., Sarcone, Vitale (Cotronei Caccuri), Calarco, Castiglia, Condemi, Trentinella (Gallico Catona), Albanese, Bolognino, Bottiglieri, Luciano, Mammoliti, Marulla (Gioiosa Jonica), Arena, Milone, Mirabelli (Isola Capo Rizzuto), Cama, Zarich (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Raimondo, Salerno (Morrone), Caruso, Verso 1 rig. (Paolana), Costantino, Foti, Franzò, Mazieres, Sarica (Reggiomediterranea), Artuso, Barillaro, Colantuono, Criniti, Gasperini, Ir Nasr, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Arcuri, Bruzzese, Capitale, Chemi, D’Angelo, Ferrara, Gambino, Imperatrice, Manco, Ondo, Perretta, Sedolli (Scalea), Iudicelli, Pascuzzi, Talarico R., Tassoni, Tutino (Sersale), Chiarello, Furci, Greco, Maragò, Polimeni, Raso, Romeo (Soriano), Gliozzi, Matrisciano, Riitano, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Basile (Cotronei Caccuri) pro Isola Capo Rizzuto

Angiò (Roccella) pro Isola Capo Rizzuto

Filippo (Paolana) pro Morrone

Mazieres (Reggiomediterranea) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Barbuscia (Reggiomediterranea) pro Paolana

Mallamo (Bovalinese) pro Reggiomediterranea

Marulla (Gioiosa Jonica) pro Reggiomediterranea

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano

A tavolino

Scalea – Gallico Catona 3-0 (12esima giornata) per mancata presentazione