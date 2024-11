Classe '95, proveniente dal Catania, il centrocampista Marco Palermo è un nuovo calciatore dell'Fc Lamezia Terme.

È stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con la maglia del Catania, con cui ha vinto il girone I della serie D (28 presenze e 7 reti). In precedenza ha disputato sette campionati consecutivi in Serie C con le maglie di Latina, Pergolettese, (due stagioni) Sicula Leonzio e tre stagioni consecutive con il Siracusa. In serie C ha collezionato complessivamente 170 presenze. Palermo - fanno sapere dalla società gialloblù - sarà disponibile dal 2 ottobre prossimo essendo proveniente da società professionistica.