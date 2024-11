I silani vicinissimi all’ingaggio di Giuseppe Fornito, talento di Trebisacce, calcisticamente cresciuto nel Napoli. Intanto la Reggina annuncia il ritorno in maglia amaranto di Gaetano Ungaro

COSENZA - Il Catanzaro chiama, il Cosenza risponde. Le Aquile giallorosse puntano Kamara, i lupi rossoblù bussano alla porta del Napoli e corteggiano un talento della scuola partenopea, Giuseppe Fornito, uno dei gioiellini della cantera azzurra, calabrese di nascita, napoletano d’adozione.

Pronto riscatto. Dopo una stagione in chiaroscuro a Pescara, il giocatore nativo di Trebisacce, classe ’94, vuole riscattarsi e avrebbe scelto Cosenza e la Lega Pro per ripartire e completare la maturazione calcistica. Secondo radiomercato i rossoblù sarebbero vicinissimi all’ingaggio del giocatore. L’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore e per Fornito sarebbe un ritorno a casa.

Mercato Reggina. E a casa è appena rientrato Gaetano Ungaro, primo rinforzo della Reggina targata Ciccio Cozza. Il difensore, classe ’87, ex Melfi e Cosenza, è infatti cresciuto al centro Sant’Agata. Dopo aver girovagato in tutta Italia, Ungaro torna quindi a vestirsi di amaranto.