I biglietti per il match di Serie B sono quasi tutti esauriti anche se si giocherà il 28 ottobre. Molti calabresi residenti nella in città, nella provincia e anche nella vicinissima Svizzera hanno già occupato i posti nei diversi settori

Non si ha ancora contezza di quanti saranno ma, da quanto si apprende, per la partita Como-Catanzaro, in programma il 28 ottobre, è prevista una vera e propria invasione giallorossa. Infatti a due settimane dal match sono rimasti veramente pochissimi posti liberi, non solo nel settore ospiti, ma anche nelle altre parti dello stadio.

Sono molti i calabresi residenti nella città lombarda, nella provincia e anche nella vicinissima Svizzera. Quindi per tante persone è stato possibile acquistare i biglietti nei diversi settori dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Insomma, come già detto più volte, i tifosi delle Aquile, residenti e non, stanno dando spettacolo partita dopo partita da Sud a Nord.