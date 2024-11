Nessuna conferenza stampa per la Reggina alla vigilia della sfida contro il Como. Il poco tempo a disposizione fra la partita con il Frosinone e la trasferta in Lombardi ha fatto sì che mister Inzaghi non tenesse il canonico appuntamento con la stampa pre-match, ma si limitasse a delle dichiarazioni al sito ufficiale del club amaranto.

L'allenatore ha analizzato i 90 minuti che vedranno impegnato domani Ménez e compagni al Sinigaglia: «Partita che nasconde delle insidie così come tutte le partite di serie B - dichiara Mister Inzaghi-, perché il Como è in un ottimo momento di forma. Noi dobbiamo voltare pagina, lasciandoci alle spalle scorie e amarezze della scorsa partita. Abbiamo la possibilità di riprendere il nostro cammino e di mantenere la nostra posizione in classifica in solitaria».

Sulle condizioni della squadra

«Sicuramente dovrò valutare bene i ragazzi perché tre partite in sette giorni, di cui due in trasferte così lontane, lasciano sicuramente stanchezza fisica e mentale, ma noi abbiamo il dovere di ricominciare, per noi stessi, per il nostro Club che si sta strutturando per un futuro migliore e per i nostri meravigliosi e numerosi tifosi che sono sempre stati presenti accanto a noi».

Obi ko

Brutte notizie, invece, sul fronte Joel Obi. Il club ha comunicato che il centrocampista è stato sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del retto femorale della gamba destra.

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi fra i 45 e i 60 giorni. Inzaghi, dunque, lo riavrà nel 2023.

Foto di Erika Giampà.