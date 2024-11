I lariani in emergenza, fuori anche Fabregas. Diverse novità in arrivo per Pippo Inzaghi: le possibili scelte per il match del Sinigaglia

La Reggina ricomincia da Como. Gli amaranto, reduci dal ko interno contro il Frosinone nel turno infrasettimanale, volano in Lombardia. I lariani ristagnano attualmente nella zona retrocessione e, proprio per questo, vanno a caccia di punti salvezza. Arbitra Pezzuto, kick-off domenica ore 15, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Como

Emergenza piena per Longo: fuori, oltre a Fabregas, anche Solini, Iovine, Baselli, Chajia e Parigini. In attacco viaggiano verso la titolarità Cerri e Mancuso, a loro supporto più Blanco di Cutrone.

Probabile formazione (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks, Cagnano; Da Riva, Bellemo, Arrigoni; Blanco; Cerri, Mancuso. Allenatore: Longo

Al Sinigaglia Ménez e compagni saranno attesi dalla terza gara in una settimana; per questo motivo è facile ipotizzare come Inzaghi possa effettuare rotazioni, a partire da un cambio fra i pali: contro i lariani dovrebbe essere Ravaglia a difendere la porta della Reggina, dopo la prestazione non buona di Colombi di giovedì. Possibile spazio, poi, anche per Ricci, Cicerelli e Crisetig, così come dovrebbe rientrare Cionek.

Probabile formazione (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Gagliolo, Cionek, Giraudo; Majer, Fabbian, Hernani; Ricci, Ménez, Rivas.