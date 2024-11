Sottoscritto l'accordo tra per l’utilizzo del Marulla. Si lavora per ottenere l'agibilità definitiva dell'impianto

Sottoscritta a Palazzo dei Bruzi, la nuova convenzione d'uso dello stadio San Vito-Marulla tra il Comune e la società Cosenza Calcio, per la stagione 2019-2020. L'accordo è stato siglato dal dirigente del Settore Infrastrutture Francesco Converso e, per la società rossoblù, da Roberta Anania, alla presenza dell'assessore allo sport Carmine Vizza, del responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, Luca Giordano e del direttore amministrativo, Daniel Inderst. Con la firma della convenzione, il Comune concede alla società calcistica l'utilizzo dell'impianto impegnandosi, a fronte della corresponsione del canone stabilito nella convenzione, a garantire la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Nella stessa riunione la Società ha chiesto che vengano eseguiti gli adeguamenti necessari all’ottenimento della agibilità definitiva dello stadio, l'ampliamento della dotazione dei seggiolini attualmente esistenti e la disponibilità di campi da gioco da utilizzare per l’attività del settore giovanile.