Cavalieri provenienti da tutta Italia si ritroveranno nel fine settimana a Catanzaro per il concorso ippico regionale organizzato dalla federazione Italiana Sport Equestri Comitato Calabria

“Il Parco ippico Valle dei Mulini di Catanzaro, situato all'interno del Parco della Biodiversità, torna ad occupare una posizione primaria nei circuiti ippici nazionali. Sabato 12 e domenica 13 maggio infatti partiranno le iniziative che la Fise, Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria, assieme alla Provincia di Catanzaro ha programmato per l’anno 2018, che vedranno confluire nel capoluogo di regione cavalieri provenienti da tutta Italia con ricadute positive su tutto il territorio. “Così come negli anni scorsi, anche quest’anno si terranno importanti manifestazione a partire dalla da due concorsi ippici di tipo B cioè Regionali, il primo il 12 - 13 maggio che avvia di fatto la stagione delle gare più importanti - ha affermato il presidente Cardona presentando le iniziative insieme al presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno e alla dirigente del Parco della Biodiversità Mediterranea Rosetta Alberto - Questa stagione vedrà i suoi eventi clou nei concorsi nazionali di agosto e di settembre organizzato con il supporto del ministero delle Politiche Agricole attirando decine e decine di cavalieri ed appassionati. Superata una empasse di carattere tecnico dovuta ad un problema ad una cabina elettrica, la FISE Calabria si rimette in moto. Il connubio sport, turismo e spettacolo è una delle risorse più importanti e la Federazione si attiverà anche per dare dimensione partecipativa con progetti indirizzati alle scuole e alla riabilitazione equestre".

R.G.