Il 'miracolo sportivo' del Crotone calcio oscurato dai media nazionali, che da giorni riportano solo la richiesta della Dda di sequestro dei beni dei Vrenna. Per il sindaco Vallone un complotto che copre gli 'interessi' di qualcuno

"Mentre la città vive il miracolo sportivo che la sua squadra sta realizzando partita dopo partita per regalare un sogno inimmaginabile alla vigilia del campionato di serie B, alcuni media nazionali sono stati più impegnati, in queste ore, a raccontare a caratteri cubitali una vicenda completamente estranea a quanto di eccezionale sta avvenendo sul rettangolo verde". Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone, Peppino Vallone.



"Non è mio compito – prosegue il primo cittadino – entrare nel merito della vicenda giudiziaria, anche se il recente passato ha raccontato più volte dell'estraneità dei vertici del Crotone Calcio rispetto a qualsiasi addebito formulato. Pongo una semplice domanda: se il Crotone fosse stato ultimo in classifica i media nazionali avrebbero così tanto enfatizzato la notizia in questione? Non vorremmo essere indotti a pensare che le positività che una piccola città del Sud può esprimere possano dare fastidio non solo livello mediatico ma danneggino magari interessi più grandi. Chi ha utilità a lastricare il percorso di una squadra di calcio e della città con titoli urlati che finiscono per mortificare una intera comunità? La nostra gente non merita di essere trattata in questo modo e non chiede altro che continuare a sognare con le imprese della sua squadra di calcio. Il percorso giudiziario faccia pure il suo naturale corso, ma la squadra e la città devono essere lasciati in pace".