Avvicinare i migranti alla realtà locale calabrese grazie allo sport, ora sarà possibile tramite un nuovo piano su iniziativa della delegazione provinciale Coni di Catanzaro

Contribuire all'inserimento nella realtà calabrese dei giovani migranti soprattutto minorenni, è questo l’obiettivo del nuovo progetto “Sport e integrazione”, dopo il via libera ottenuto durante l'ultima giunta regionale del comitato olimpico, nel corso della quale si è proceduto alla rimodulazione del budget 2017 con l'individuazione delle risorse economiche necessarie.

Il progetto è voluto dal delegato provinciale Coni Giampaolo Latella il quale afferma « è rivolto a giovani migranti ospitati in strutture di accoglienza della provincia di Catanzaro e prevede l'organizzazione di lezioni di avviamento allo sport, di educazione alla pratica agonistica, di formazione tecnica e regolamentare. Un percorso nel quale i destinatari saranno accompagnati da tecnici e professionisti (figure non solo strettamente legate al mondo dei cinque cerchi) che avranno il compito di agevolare l'inserimento di questi giovani, trasferendo loro diverse competenze, tra cui le norme generali di comportamento, di soccorso, di igiene e di sicurezza».

!banner!

Come riferito dall’agi, per il Coni di Catanzaro questa idea riveste "un alto valore sociale… coinvolgendo nel progetto le migliori realtà del sistema dell'accoglienza, guardando soprattutto ai principi di trasparenza e legalità…creando senso di comunità». Un progetto per promuovere l'integrazione sociale degli stranieri attraverso lo sport, per un disegno di società culturalmente aperta, plurale, multietnica, contrastando le forme di discriminazione razziale e di intolleranza.