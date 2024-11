Peppe Ursino e il Cosenza, una ricorsa lunghissima da parte del presidente Guarascio che non ha mai smesso di pensare a lui per un ruolo importante all’interno del club. Solo qualche giorno fa avevamo associato il suo nome ad un possibile scenario per il post Gemmi, perché consapevoli che a Via degli Stadi il suo nome aleggia già da tempo. Come quello di Mauro Meluso, del resto, altro pallino del patron che però viaggia verso altri lidi e con cui non c’è mai stato un contatto finalizzato ad un incarico 2.0.

Questo pomeriggio il portale di Alfredo Pedullà ha rilanciato l'indiscrezione, evidenziando come per Guarascio sia un profilo di alto gradimento.