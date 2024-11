L'Aek Crotone si aggiudica la Coppa Calabria di Prima Categoria. La squadra guidata in panchina da Francesco Maiolo batte in finale 3-0 la Bovalinese e per la prima volta nella sua storia conquista il trofeo.

Il match del "Gianni Renda" di Lamezia Terme, trasmesso in diretta sui canali della Lnd Calabria e su Stadioradio, si apre con la Bovalinese di mister Frascà che si affaccia subito pericolosamente in avanti, ma trova attenta la difesa della formazione crotonese. La finalissima si sblocca al minuto 11 della prima frazione di gioco con un calcio di rigore trasformato da Leto che porta l'Aek in vantaggio. In occasione del penalty non sono però mancate le protesta dei reggini all'indirizzo del direttore di gara Dioguardi della Sezione di Rossano.

Dopo il vantaggio i crotonesi cercano subito di trovare il secondo gol. La rete pitagorica arriva al 17' con Anellino che batte il portiere Galluzzo. La Bovalinese accusa il colpo e consente all'Aek Crotone di controllare il risultato e andare dunque al riposo sul doppio vantaggio. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo e dunque l'Aek Crotone mette il punto definitivo al match. Al 5', infatti, arriva il terzo gol crotonese: splendido il calcio di punizione di Davide Leto, la traiettoria non da scampo al portiere dei reggini. Il tris crotonese chiuse sostanzialmente i conti. Il cronometro scorre fino al novantesimo con le due squadre che non creano particolari occasioni degne di nota. Nel finale, forse, l'unica emozione con un dubbio calcio di rigore non concesso dall'arbitro alla Bovalinese. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio e può quindi esplodere la gioia dell'Aek Crotone che nell'albo d'oro succede al Saint Michel che, nella del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro della scorsa stagione, superò il Mirto Crosia per 1-0.

La soddisfazione di Maiolo

Al termine del match l'allenatore dell'Aek Crotone Francesco Maiolo è soddisfatto per la vittoria: «L'inizio non è stato dei migliori - dice il tecnico ai microfoni di StadioRadio - sembravamo molto timorosi. Poi il rigore e il raddoppio ci ha spianato la strada, e da allora la partita è stata per noi in discesa. Abbiamo concretizzato le poche palle avute - continua Maiolo - e siamo stati bravi a controllare gli attacchi della Bovalinese che a parte il risultato è davvero una squadra forte. Oggi è stata una bella giornata di sport e sono contento perché abbiamo scritto una pagina di storia per la città di Crotone», conclude Maiolo.

Il Tabellino

BOVALINESE: Galluzzo, Placanica, Giampaolo, Romeo B., Nirta (9’ st Strati), Federico (35’ st Racco), Marino, Angiò (30’ pt Albanese, 26’ st Logozzo), Aranda, Manglaviti, Coffa (21’ st Romeo M.). All. Frascà.

AEK CROTONE: Otranto Godano, Riga, Lonetto, Arabia, Assisi, Bruno, Anellino (37’ st Cordua), Caterisano (37’ st Gerace), Rodriguez J. (44’ st Commarà), Leto (49’ st Rodriguez M.), Cimino. All. Maiolo.

ARBITRO: Sig. Antonio Dioguardi (sez. Rossano).

ASSISTENTI: Sig. Marcello Montesanti (Sez. Lamezia Terme) e Sig. Antonio Plutino (Sez. Lamezia Terme).

MARCATORI: 11’ pt rig. Leto (C), 18’ pt Anellino (C), 6’ st Leto (C).

AMMONITI: Angiò (B), Placanica (B), Leto (C), Manglaviti (B), Aranda (B), Romeo B. (B), Arabia (C), Marino (B).