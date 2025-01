E adesso inizia la fase cruciale. Già, perché la Coppa Calabria ha conosciuto questo pomeriggio tre delle quattro semifinaliste. Nel pomeriggio di oggi, infatti, spazio alla competizione dedicata esclusivamente alle squadre che militano nei quattro campionati di calcio di Prima Categoria, in un percorso che culminerà il prossimo 2 aprile con la finalissima. Ecco allora chi sono tre delle quattro regine.

Tre semifinaliste su quattro

Saranno Asd Pizzo, Sporting Polistena e Silana tre delle quattro semifinaliste della Coppa Calabria. Partiva innanzitutto da un rassicurante 4-1 la Silana che, nel match d'andata, si era imposta contro il Marca. Ordinaria amministrazione dunque per i bianco/azzurri, i quali si impongono anche nella sfida di ritorno. Primo tempo chiuso sul doppio vantaggio grazie alle reti di Curia e Augustin ma, nella ripresa, c'è il ritorno dei locali che agguantano il momentaneo 2-2 prima ma Noriega, alla fine, sancisse il tris silano. Stacca il pass per il penultimo atto della competizione anche lo Sporting Polistena che lotta su due fronti, oltre al campionato. La compagine polistenese, forte del 3-1 nel primo round, affrontava il Catona di Reginaldo. alla fine ciò che ne vien è un pari maturato interamente nel primo tempo con Stillitano (ancora in gol dopo la chirurgica punizione dell'andata) che manda avanti i suoi ma Lancia, agli sgoccioli dell'intervallo, trova l'1-1 per il Catona che farà sorridere lo Sp. Polistena. Era tutto aperto invece tra Asd Pizzo e Taurianova dopo l'1-1 maturato in terra taurianovese. Alla fine a sorridere sono i ragazzi di mister Barbieri che piegano la resistenza avversaria, ma quanta fatica. Locali subito in vantaggio, dopo quattro minuti, con Tripodi e primo tempo chiuso in vantaggio. Al ventesimo della ripresa Soriano raddoppia dl dischetto ma, nei minuti finali, l'impeto taurianovese prima con Antonelli e poi con Mammome trascinano la gara ai supplementari. All'extra-time è La Torre a mandare in estasi i tifosi napitini e tutti i suoi compagni. L'ultimo quarto, quello tra Themesen e Luzzese, si giocherà il 22 gennaio. Già noti gli accoppiamenti in semifinale: Asd Pizzo-Sp. Polistena e Silana contro la vincente tra Themesen e Luzzese, con questo match che si giocherà il 22 gennaio.