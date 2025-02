A Parghelia finisce a reti bianche la sfida tra i napitini e i pianigiani. In terra cosentina, invece, la Luzzese di Gallo fa 2-2 in casa della Silana

Mercoledì di Coppa nel panorama dei dilettanti dal momento che nel pomeriggio di oggi si sono giocate le due sfide di andata delle semifinali di Coppa Calabria, la competizione dedicata esclusivamente alle squadre partecipanti ai quattro gironi di Prima Categoria regionale. Le quattro regine a contendersi i due posti alla finalissima in programma il prossimo 2 aprile sono: Asd Pizzo, Sporting Polistena, Luzzese e Silana. Ma andiamo con ordine.

Le due semifinali

A prevalere nelle due contemporanee sfide è stato l'equilibrio dal momento che sono maturati due pareggi. Tutto ancora aperto innanzitutto tra Asd Pizzo e Sporting Polistena al termine del match in casa dei napitini e terminato a reti bianche. Primo tempo di marca prevalentemente locale e con la compagine vibonese più volte vicina al gol. Prima maluccio, splendidamente imbeccato da Contartese, spreca a tu per tu con il portiere mentre dopo Filardo si avvita bene di testa ma indirizza verso il portiere Panuccio. Nella ripresa esce fuori lo Sporting Polistena, con mister Gambi che alza il baricentro e inserisce Corica e Macrì, ma la retroguardia naptina non crolla e regge. Resa dei conti tra due settimane, in terra pianigiana.

Tutto aperto anche tra Silana e Luzzese al termine di un match divertente e vivace e culminato con il punteggio di 2-2. Nella sfida tutta intrisa di bianco/azzurro i padroni di casa scappano due volte ma la formazione di mister Gallo ha la forza di riprenderli in entrambi i casi. Vantaggio silano alla mezz'ora del primo tempo con Rodrgiuez, ma poco prima dell'intervallo c'è il pari a firma di Alassani. Nella ripresa nuovo vantaggio locale con Maione ma dopo circa quattro minuti ancora un provvidenziale Alassani tiene a galla i suoi. Luzzese viva e con un nuovo piglio da quando è arrivato Paolo Gallo in panchina.