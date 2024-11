Gli azzurri, dopo il Brasile, battono anche il Belgio nella quarta giornata del Girone A delle qualificazioni in corso all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e avvicinano le Finals di Malaga, previste dal 19 al 24 novembre. Una giornata intensa quella che si è conclusa qualche minuto con la nazionale guidata da capitan Volandri che sale a due punti in classifica e ora affronterà domenica nell'ultima giornata l'Olanda.

A conquistare il punto decisivo è il doppio azzurro, composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ha superato in due set (7-6, 7-5) i belgi Sander Gille e Joran Vliegen. Un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight di Malaga che non da ancora l'aritmetica, ma l'Italia potrebbe raggiungerla già domani in caso di vittoria del Brasile con il Belgio. In caso contrario il destino è nella mani degli azzurri, con Sinner che sosterrà dalla tribuna i propri compagni!