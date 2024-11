Coppa Italia, ufficiali le date e gli orari dei trentaduesimi che vedranno nel tabellone Catanzaro e Cosenza. Entrambe giocheranno in trasferta e contro due club di Serie A, l'Empoli e il Torino.

Il Catanzaro guidato dal nuovo tecnico Fabio Caserta inizieranno dal Castellani la stagione 2024-25 contro l'Empoli di D'Aversa, anch'egli all'esordio sulla panchina toscana, sabato 10 agosto con il calcio d'inizio previsto per le 20.45 con diretta televisiva su Canale 20.

Esordio in trasferta anche per il Cosenza che giocherà la gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia all'Olimpico Grande Torino. La squadra di Massimiliano Alvini giocherà contro il Torino domenica 11 agosto alle ore 21,15 e sarà trasmessa in diretta su Italia 1.