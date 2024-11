La sfida che mette in palio il pass per le semifinali si giocherà il prossimo 7 dicembre allo stadio Pino Zaccheria. I giallorossi affronteranno la squadra che agli ottavi ha eliminato il Crotone

Sarà Foggia-Catanzaro uno dei quarti di finale dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia di Serie C. L’accoppiamento è stato stabilito questa mattina attraverso il sorteggio.

I giallorossi hanno dunque pescato i Satanelli che, negli ottavi hanno eliminato dalla competizione il Crotone. La formazione di Vincenzo Vivarini ha invece avuto la meglio sull’Avellino.

La sfida che metterà in palio un posto in semifinale (contro la vincente di Padova-Juventus Next Generation) si giocherà in gara unica, il prossimo 7 dicembre, allo stadio “Zaccheria” di Foggia.

Questo il quadro dei quarti:

Gara1: Virtus Entella-Renate

Gara 2: Viterbese-L.R. Vicenza

Gara 3: Padova-Juventus Next Gen

Gara 4: Foggia-Catanzaro