La Reggina è fuori dalla Coppa Italia: gli amaranto vengono battuti ai calci di rigore dall’Enna dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Decisivi gli errori di Rosseti e Perri, per i gialloverdi penalty perfetti.

La cronaca

Pronti-via e l’Enna è già avanti: i gialloverdi colpiscono con Otero dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore. Ospiti più in palla, Cristiano uno dei migliori: il 21 siciliano crea scompiglio partendo largo da sinistra e accentrandosi. Reggina molto male nel primo tempo: gli amaranto non hanno creato alcun grattacapo a Simeoli.

A inizio ripresa tentativo di Perri, che fa partire un bel tiro dalla distanza: esce di un metro. La Reggina è ora un po’ più pericolosa: Salandria entra e calcia un corner che mette in difficoltà il portiere ospite, che manca la sfera, ma nessuno degli amaranto riesce a correggere in porta.

L’episodio a favore dei padroni di casa arriva a 15’ dalla fine: Perri viene steso in area di rigore dal neoentrato Kalombola e Barranco trasforma alla perfezione il penalty, calciando forte e centrale. Non bastano i tempi regolamentari per decretare il vincitore di quest’ottavo di finale: si decide tutto ai rigori. La Reggina sbaglia i primi due con Rosseti e Perri, l’Enna è perfetta e accede ai quarti di finale di Coppa Italia

REGGINA (4-3-3): Martinez; Giuliodori, Bonacchi, Adejo, Malara (56’ Ndoye); Forciniti, Perri, Ba (46’ Rosseti); Provazza (85’ Girasole), Curiale (66’ Barranco), Renelus (56’ Salandria). A disposizione: Lagonigro, Salandria, Barranco, Veron, Rosseti, Ndoye, Putortì, Girasole, Aluisi. All. Trocini

ENNA (4-4-2): Simeoli; Batista (19’ Guadalupo), Demoleon, Espasa, Otero (73’ Kalombola); Amenta, Cristiano (79’ Barile), Timmoneri, Rotella; Nardella (59’ Aperi), Lusha (54’ Cicirello). A disposizione: Delizia, Kalambola, Austero, De Souza, Guadalupo, Barile, Cicirello, Aperi, Longhi. All. Pagana

Arbitro: Marco Giordano di Matera. Assistenti: Claudio Habazaj di Matera e Davida Tranchida di Pisa

Marcatori: 3’ Otero (EN), 75’ rig. Barranco (REG)

Calci di rigore: Guadalupo (E, GOAL), Rosseti (R, PARATO), Cicirello (E, GOAL), Perri (R, PARATO), Aperi (E, GOAL), Salandria (R, GOAL), Amenta (E, GOAL)

Ammoniti: 43’ Giuliodori (REG), 48’ Otero (EN), 78’ Provazza (REG), 84’ Ndoye (REG) Recupero: 1’ pt, 4’ st