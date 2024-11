FOTOGALLERY | Successo storico a Locri per i biancorossi, che hanno alzato per il trofeo per la prima volta nella loro storia dopo 120 minuti terminati sul risultato di 2-2

Il Bocale conquista la Coppa Italia Dilettanti. Per la squadra reggina è un successo storico: i biancorossi, infatti, hanno alzato per la prima volta nella loro storia il trofeo, alla prima finale della competizione disputata. La lotteria dei rigori è stata decisiva per il successo finale del Bocale allo stadio "Macrì" di Locri, che per la prima volta ospita la finale della competizione.

Prima dell’inizio della gara, ringraziamenti del presidente del comitato regionale Saverio Mirarchi al sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione. Osservato un minuto di silenzio per Alessio Mercurio, ex calciatore del Bocale, scomparso prematuramente, ieri, all’età di 23 anni. Gli ultras del Sambiase hanno dedicato uno striscione al giovane calciatore.

Primo tempo

Nella prima frazione di gioco, il primo squillo è di tinte bianco rosse: al 9’ tiro al volo da fuori area di Arigò che firma la rete del vantaggio. Al 17’ Sambiase pericoloso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il palo nega la rete del pareggio a Umbaca che ci prova con un colpo di testa. Al 34’ capitan Crucitti firma la rete del pareggio e trascina i compagni sull’1-1. Dopo 5’ sono ancora i giallorossi ad avere il pallino del gioco: Perri - a tu per tu con Marino - insacca in rete e sigla la rete del 2-1. Sullo scadere del primo parziale, Tossi dall’estremità sinistra spedisce in rete e riporta il risultato in parità. Dopo 1’ di recupero si va al riposo sul 2-2.

Secondo tempo

Nella ripresa, al 21’ occasione utile per il Sambiase con Monteiro che ci prova dalla distanza ma l’estremo difensore ospite respinge. Dopo soli 3’ i giallorossi guadagnano un calcio di punizione: capitan Crucitti si incarica della battuta ma trova la pronta respinta di Marino. Al 44’ calcio piazzato per il Bocale: Algeria alla battuta spedisce alto. Dopo 4’ di recupero si va ai supplementari.

Supplementari

Nei tempi supplementari più che sul campo, dove prosegue lo spartito del secondo tempo senza grandi occasioni, gli animi si scaldano tra le panchine: espulso Antonio Mazzei, direttore sportivo del Sambiase. Risultato di 2-2 che non cambia e si va ai calci di rigore.

Rigori

Ecco la sequenza dei calcio di rigore che hanno portato il Bocale a conquistare la prima Coppa Italia dilettanti della sua storia. Per il Sambiase, invece, è la quarta sconfitta subita nella finale della competizione. Quarta finale persa anche per l'allenatore giallorosso Claudio Morelli. La sequenza: Crucitti (S) fuori, De Clò (B) gol, Umbaca (S) gol, Biletta (B) gol, Trentinella (S) parato, Alegria (B) gol, Abayian (B) gol, Nicolau (B) gol.

Il tabellino

Bocale: Marino, Anemia, De Clò, Urruty Bourras, Barnofsky, Scoppetta, Tossi (Isabella 19’st), Arigò (Nicolau 9’pts) Algeria Florez, Camilleri (Licciardello 11’st, Sapone 37’st), Picone (Billetta 33’st), A disp: Mileto, Baeza, Guglielmo, Neri. All. Saviano

Sambiase: Martino, Perri, Brugnano (Cataldi 45’st),Monteiro (Trentinella 21’st), Colombatti, Strumbo, Scrugli (Frasson 31’st), Manu Solomon, Djalo (Abayian 17’st), Crucitti, Umbaca. A disp: Giuliani, Costanzo, Frasson, Iania, Piriz. All. Morelli

Arbitro: Margherita Pittella di Crotone ( Assistenti: Matteo Varacalli di Locri e Elisa Lavarra di Cosenza).

Marcatori: 9’ pt Arigò (B), 34’ pt Crucitti (S), 39’ pt Perri (S), 45’st Tossi 45’st (B).

Rigori :Crucitti traversa (S), De Clò goal (B), Umbaca goal (S), Billetta goal (B), Trentinella parato (S), Alegria goal (B), Abyian goal (S), Nicolau goal (B)